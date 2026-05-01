Παναθηναϊκός: «Άνδρας της ασφάλειας της Βαλένθια ζητάει επιτακτικά από τον Ρογκαβόπουλο να καθίσει στον πάγκο, πιάνοντας τον από το χέρι», βίντεο
Καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την συμπεριφορά προς τον αθλητή της Νίκο Ρογκαβόπουλο στο παιχνίδι με τη Βαλένθια

Την συμπεριφορά  ανθρώπου ασφαλείας της Βαλένθια προς τον Νίκο Ρογκαβόπουλο στην διάρκεια του αγώνα της Euroleague καταγγέλλει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Η πράσινη ΚΑΕ δημοσίευσε βίντεο με άνθρωπο ασφαλείας της Βαλένθια να πηγαίνει προς τον Νίκο Ρογκαβόπουλο και να του υποδεικνύει να καθίσει στον πάγκο, πιάνοντας τον μάλιστα και από το χέρι!

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

«Κατά τη διάρκεια του τέταρτου δεκαλέπτου του Game 2, άνδρας της ασφάλειας της Valencia Basket ζητάει επιτακτικά από τον αθλητή του Παναθηναϊκού AKTOR, Νίκο Ρογκαβόπουλο να καθίσει στον πάγκο πιάνοντάς τον μάλιστα από το χέρι, χωρίς φυσικά να έχει τη δικαιοδοσία να κάνει κάτι τέτοιο. Αυτή ήταν μία από τις πολλές ενέργειες των ανθρώπων ασφαλείας στην Roig Arena τις οποίες καταγγείλαμε επισήμως στην EuroLeague».

