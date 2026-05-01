Από τις τελευταίες βόλτες στην πόλη μέχρι το πρώτο βράδυ στο νησί, τα γυναικεία παπούτσια της νέας συλλογής Parex SS26 είναι σχεδιασμένα για όλες τις μικρές μεταβάσεις του καλοκαιριού
Αταμάν: «Αποφασίσαμε να δώσουμε το τελευταίο σουτ στον Χέις Ντέιβις, πρέπει να κερδίσουμε ακόμα ένα ματς»
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού στάθηκε στην εμπειρία του Χέιζ Ντέιβις που πήρε το τελευταίο σουτ και έδωσε τη δεύτερη νίκη στον Παναθηναϊκό
O Παναθηναϊκός επικράτησε 107-105 της Βαλένθια στην παράταση, έφτασε στο 2-0 και θέλει άλλη μια νίκη την επόμενη εβδομάδα στο ΟΑΚΑ για να προκριθεί στο Final-4 της Αθήνας.
Μετά το σπουδαίο ματς στην πόλη της Ισπανίας ο Εργκίν Αταμάν ανέλυσε τα δεδομένα και στάθηκε στην σωστή απόφαση να δοθεί το τελευταίο σουτ στον Χέις Ντέιβς.
Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν
«Δεν βρήκαμε σουτ στην κανονική διάρκεια, το βρήκαμε στην παράταση. Καταφέραμε να το βάλουμε και έχουμε την σειρά στο 2-0. Ξέρουμε ότι πρέπει να κερδίσουμε ακόμα ένα ματς. Ήταν εκπληκτικό παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Η Βαλένθια έπαιξε εξαιρετικό μπάσκετ, ήταν δύσκολο ματς.
Στην κανονική διάρκεια το τελευταίο σουτ το πήρε ο Ναν, στο τέλος της παράτασης αποφασίσαμε να δώσουμε την ευκαιρία στον Χέις-Ντέιβις να κρίνει το ματς και αποδείχθηκε σωστή απόφαση. Έβαλε το σουτ και κερδίσαμε».
