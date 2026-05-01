Αταμάν: «Αποφασίσαμε να δώσουμε το τελευταίο σουτ στον Χέις Ντέιβις, πρέπει να κερδίσουμε ακόμα ένα ματς»
SPORTS
Παναθηναϊκός Βαλένθια Euroleague Εργκίν Αταμάν

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού στάθηκε στην εμπειρία του Χέιζ Ντέιβις που πήρε το τελευταίο σουτ και έδωσε τη δεύτερη νίκη στον Παναθηναϊκό

O Παναθηναϊκός επικράτησε 107-105 της Βαλένθια στην παράταση, έφτασε στο 2-0 και θέλει άλλη μια νίκη την επόμενη εβδομάδα στο ΟΑΚΑ για να προκριθεί στο Final-4 της Αθήνας. 

Μετά το σπουδαίο ματς στην πόλη της Ισπανίας ο Εργκίν Αταμάν ανέλυσε τα δεδομένα και στάθηκε στην σωστή απόφαση να δοθεί το τελευταίο σουτ στον Χέις Ντέιβς. 

Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν 

«Δεν βρήκαμε σουτ στην κανονική διάρκεια, το βρήκαμε στην παράταση. Καταφέραμε να το βάλουμε και έχουμε την σειρά στο 2-0. Ξέρουμε ότι πρέπει να κερδίσουμε ακόμα ένα ματς. Ήταν εκπληκτικό παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Η Βαλένθια έπαιξε εξαιρετικό μπάσκετ, ήταν δύσκολο ματς.

Στην κανονική διάρκεια το τελευταίο σουτ το πήρε ο Ναν, στο τέλος της παράτασης αποφασίσαμε να δώσουμε την ευκαιρία στον Χέις-Ντέιβις να κρίνει το ματς και αποδείχθηκε σωστή απόφαση. Έβαλε το σουτ και κερδίσαμε».

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Best of Network

