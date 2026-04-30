ΟΦΗ: Πριμ 500.000 ευρώ από τον Μπούση στην ομάδα για την κατάκτηση του Κυπέλλου
Ο ΟΦΗ κέρδισε 3-2 τον ΠΑΟΚ στον τελικό του Βόλου και μετά από 39 χρόνια κατέκτησε το Κύπελλο
Πριμ 500.000 ευρώ έδωσε ο Μιχάλης Μπούσης στους παίκτες και στο τεχνικό επιτελείο του ΟΦΗ για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο.
Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΟΦΗ είδε την ομάδα να κερδίζει 3-2 τον ΠΑΟΚ στον τελικό του Βόλου και να επιστρέφει στην κορυφή μετά από 39 χρόνια.
Είναι φυσικά ο πρώτος τίτλος του ΟΦΗ στην εποχή Μπούση, η οποία έχει ακόμα έναν τελικό Κυπέλλου (2025) και έναν τελικό Σούπερ Καπ (2026).
Ο Μιχάλης Μπούσης μαζί με τον Χρήστο Κόντη και τον Ηλία Πουρσανίδη ετοιμάζουν ήδη την ομάδα της νέας σεζόν η οποία θα συμμετάσχει σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
Ο ΟΦΗ με την κατάκτηση του Κυπέλλου εξασφάλισε την συμμετοχή του στα playoffs του Europa League και εάν αποκλειστεί θα παίξει στη League Phase του Conference League.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα