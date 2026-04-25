Αυτό θα πει αγάπη για την ομάδα: Η Μπούρσασπορ μαζεύει 45.000 κόσμο παρότι αγωνίζεται στην 3η κατηγορία της Τουρκίας
Η ιστορική ομάδα από την Προύσα γιόρτασε την άνοδό της στην 2η κατηγορία και η εικόνα στο γήπεδο με 45.000 κόσμο να ζητωκραυγάζουν μιλάει από μόνη της
Μια από τις πιο ιστορικές ομάδες στην Τουρκία, η Μπούρσασπορ ανέβηκε στην 2η κατηγορία μετά από 2 χρόνια στα οποία είχε καταλήξει να αγωνίζεται μέχρι και στην 4η.
Η ομάδα από την Προύσα εξασφάλισε την άνοδό της στην 2η κατηγορία παίρνοντας διαφορά 9 βαθμούς από τον δεύτερο της βαθμολογίας και στο τελευταίο ματς με αντίπαλο την Αλιάγκα, μάζεψε 45.000 οπαδούς στο γήπεδο.
Η Μπούρσασπορ έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα Τουρκίας το 2010 και ένα Κύπελλο το 1985.
