Πρωταθλητής στη Βαρκελώνη ο Παγώνης: Κατέκτησε το Tennis Europe U16 με 2-1 κόντρα στον Ντομενέκ
O Ραφαήλ Παγώνης κέρδισε ακόμα έναν τίτλο, τον πρώτο του στη χρονιά σε Tennis Europe U16, στο Vic της Βαρκελώνης νικώντας στον τελικό τον Ισπανό Ράφα Γκαρσία Ντομενέκ με 6-4, 6-7, 6-2
Ιδανικά ξεκίνησε τη σεζόν του στα 16άρια τουρνουά της Tennis Europe ο Ραφαήλ Παγώνης, ο οποίος ολοκλήρωσε αήττητος την εβδομάδα του και αναδείχθηκε πρωταθλητής στο 24o «Memorial Nacho Juncosa».
Στον σημερινό τελικό, ο Παγώνης επικράτησε του Ισπανού Ράφα Γκαρσία Ντομενέκ με 6-4, 6-7, 6-2, στο μόνο παιχνίδι όλη την εβδομάδα που έχασε σετ.
Αντέδρασε εξαιρετικά μετά απ' αυτό, είχε αρκετές δυνάμεις και μπόρεσε να επιβάλλει τον δικό του ρυθμό στο 3ο σετ, για να φτάσει στην τελική νίκη και να προσθέσει ένα ακόμα πολύ σημαντικό τρόπαιο στην πλούσια συλλογή του.
Αυτός ήταν ο 1ος τίτλος του Παγώνη στη χρονιά σε Tennis Europe διοργάνωση, στο 1ο TE που αγωνίζεται για το 2026, αφού έως τώρα συμμετείχε σε διοργανώσεις της ITF στα 18άρια, όπου κέρδισε και έναν τίτλο, το J60 της Ρόδου.
Επίσης ήταν ο 1ος τίτλος του σε Category 1 της Tennis Europe στα 16άρια. Θυμίζουμε ότι πέρσι είχε σαρώσει όλα τα μεγάλα τουρνουά στα 14άρια, Super Category και Category 1.
Παράλληλα είχε κερδίσει και ένα Category 2 στα 16άρια.
Φέτος ξεκίνησε ιδανικά τη χρονιά του και σκοπός του φυσικά σ' αυτή τη σεζόν είναι να παίξει μόνο στα σημαντικότερα τουρνουά στα 16άρια της Tennis Europe, αφού πραγματοποιεί ήδη τη μετάβασή του στα 18άρια.
Θυμίζουμε ότι αυτή είναι η 1η του χρονιά στα 16άρια, αφού και του χρόνου θα είναι 16άρης αθλητής.
Παρόλα αυτά είναι ήδη στο Νο.4 της Ευρώπης στα 16άρια και αναμένεται να έχει άνοδο μετά τον θρίαμβο στη Βαρκελώνη.
🏆 Sofia Kova i Rafael Pagonis han estat els campions del 24è Memorial Nacho Juncosa Tennis Europe Sub 16 del @ClubTennisVic en imposar-se a Anna Chuchilina (6/0 6/4) i Rafa García (6/4 6/7 6/2), respectivament. pic.twitter.com/dmmVp2SRdM— Tennis Català (@FCatTennis) April 25, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
