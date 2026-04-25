Άρης: Αποθέωση για Σιάο και αδελφούς Αντετοκούνμπο στο Παλέ, δείτε βίντεο
Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο συνοδευόμενοι από τη μητέρα τους Βερόνικα, βρίσκονται στο Παλέ μετά από πρόσκληση του Ρίτσαρντ Σιάο που είναι οικογενειακός φίλος, αλλά και για να δουν αγωνιζόμενο τον Κώστα
Η αναμέτρηση Άρης - Πανιώνιος (στις 18:15 το τζάμπολ) έχει ενδιαφέρον μόνο για τους κυανέρυθρους που θέλουν τη νίκη αλλά και συνδυασμό αποτελεσμάτων για να μείνουν στην κατηγορία, ωστόσο το ματς έχει πάρει άλλο χρώμα λόγω των υψηλών προσεκλημένων που βρίσκονται στην κερκίδα.
Ο λόγος για τους Γιάννη, Θανάση και Βερόνικα Αντετοκούνμπο οι οποίοι λίγο μετά την άφιξη τους από τις ΗΠΑ ταξίδεψαν στην Θεσσαλονίκη προκειμένου να δουν αγωνιζόμενο τον Κώστα, αλλά και να συναντηθούν με τον καλό τους φίλο Ρίτσαρντ Σιάο ο οποίος από το περασμένο καλοκαίρι τρέχει το πρότζεκτ αναγέννησης του μπασκετικού Άρη.
Από τη στιγμή που είχε γίνει γνωστή η είδηση της παρουσίας τους είχε επικρατήσει πανικός με τα εισιτήρια να εξαντλούνται άμεσα και σήμερα το απόγευμα μεγάλη μερίδα φίλων του Άρη περίμενε στην κεντρική είσοδο του ιστορικού γηπέδου για να αποθεώσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
🟡⚫ Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμο ετοιμάζονται για το Άρης-Πανιώνιος!#arisbc pic.twitter.com/Ag0H20tW1M— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 25, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα