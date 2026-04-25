«Ντροπή, δείξτε λίγο... καρύδια!», έξαλλοι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης έκραξαν τους παίκτες έξω από το λεωφορείο μετά την ισοπαλία με τη Μπέτις
Οι «Μερένγκχες» βρίσκονται πλέον στο -8 από την Μπαρτσελόνα, η οποία έχει έναν αγώνα λιγότερο, και είναι πλέον πολύ κοντά σε δεύτερη σερί σεζόν δίχως κούπα
Μερίδα οπαδώντης Ρεάλ Μαδρίτης «τα έχωσε» στους παίκτες, μετά τη χθεσινή (24/4) ισοπαλία στην έδρα της Ρεάλ Μπέτις με σκορ 1-1 για το ισπανικό πρωτάθλημα. Όλα δείχνουν πως η τρέχουσα σεζόν θα ολοκληρωθεί δίχως τρόπαιο για τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς μετά τη νέα πώλεια βαθμώ στο «Καρτούχα», θα πρέπει να συμβούν πράγματα και θαύματα για να κατακτήσει τη La Liga.
Οι «Μερένγκχες» βρίσκονται πλέον στο -8 από την Μπαρτσελόνα, η οποία έχει έναν αγώνα λιγότερο, και είναι πλέον πολύ κοντά σε δεύτερη σερί σεζόν χωρίς κούπα.
Όλο αυτό φυσικά έχει προκαλέσει τεράστιο εκνευρισμό τόσο στο εσωτερικό του συλλόγου όσο και στον κόσμο της ομάδας. Μάλιστα, μετά το τέλος της αναμέτρησης μία μερίδα φίλων, που βρέθηκε στην Ανδαλουσία για να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα, ξέσπασε στους ποδοσφαιριστές, όταν έβγαιναν από το πούλμαν.
Συγκεκριμένα, αποδοκίμασαν την πλειοψηφία των παικτών φωνάζοντας «Ντροπή, δείξτε λίγο...καρύδια!».
🚨 « 𝗤𝗨𝗘𝗟𝗟𝗘 𝗛𝗢𝗡𝗧𝗘 ! 𝗔𝗬𝗘𝗭 𝗟𝗘 𝗖𝗢𝗨𝗥𝗔𝗚𝗘 𝗗𝗘 𝗩𝗢𝗨𝗦 𝗠𝗢𝗡𝗧𝗥𝗘𝗥 ! » 🤬😤— Actu Foot (@ActuFoot_) April 25, 2026
Les joueurs du Real Madrid ont été pris à partie par leurs supporters. 🥶
🎥 @elchiringuitotv pic.twitter.com/3Ko5aB0BGS
