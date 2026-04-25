Η επίσκεψη του Jamie Oliver ανέδειξε τον ρόλο του Golden Hall ως lifestyle προορισμού που συνδυάζει αγορές, γεύση και στιγμές χαλάρωσης
La Liga, Μπέτις-Ρεάλ Μαδρίτης 1-1: Ο Μπεγερίν «ψαλίδισε» τις ελπίδες της βασίλισσας για τον τίτλο, δείτε τα γκολ
Οι Μαδριλένοι έμειναν στο -8 απ' την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, η οποία με διπλό στη Μαδρίτη επί της Χετάφε θα «ξεφύγει» στο +11
Το γκολ του Βινίσιους Τζούνιορ απ' το 17ο λεπτό φάνηκε να αρκεί για τη Ρεάλ Μαδρίτης για να φύγει νικήτρια απ' το "La Cartuja" απέναντι στην Μπέτις, όμως ο Έκτορ Μπεγερίν είχε... αντίθετη άποψη και με ένα εξαιρετικό τέρμα στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων διαμόρφωσε το τελικό 1-1 στο εναρκτήριο παιχνίδι της 32ης αγωνιστικής της LaLiga.
Αποτέλεσμα... καταδικαστικό πλέον για τους Μαδριλένους, αφού έμειναν στο -8 απ' την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, η οποία θα έχει την ευκαιρία το Σάβατο (25/4) με διπλό στη Μαδρίτη επί της Χετάφε να «ξεφύγει» στο +11 και να «τελειώσει» μια και καλή την υπόθεση τίτλος, πριν φτάσουν καν οι δύο ομάδες στο "clasico" της 10ης Μαΐου.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 32ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη LaLiga έχουν ως εξής:
Μπέτις-Ρεάλ Μαδρίτης 1-1 (90'+4' Μπεγερίν - 17' Βινίσιους Τζούνιορ)
Αλαβές-Μαγιόρκα 25/04
Χετάφε-Μπαρτσελόνα 25/04
Βαλένθια-Τζιρόνα 25/04
Ατλέτικο Μαδρίτης-Αθλέτικ Μπιλμπάο 25/04
Ράγιο Βαγεκάνο-Σοσιεδάδ 26/04
Οβιέδο-Έλτσε 26/04
Οσασούνα-Σεβίλη 26/04
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 32 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 82 -Champions League-
Ρεάλ Μαδρίτης 74 -33αγ. -Champions League-
Βιγιαρεάλ 62
Ατλέτικο Μαδρίτης 57
Μπέτις 50 -33αγ.
Χετάφε 44
Θέλτα 44
Ρεάλ Σοσιεδάδ 42 -Europa League
Αθλέτικ Μπιλμπάο 41
Οσασούνα 39
Ράγιο Βαγεκάνο 38
Εσπανιόλ 38
Τζιρόνα 38
Βαλένθια 36
Μαγιόρκα 35
Έλτσε 35
Σεβίλλη 34
Αλαβές 33
Λεβάντε 32
Οβιέδο 28
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα