La Liga, Μπέτις-Ρεάλ Μαδρίτης 1-1: Ο Μπεγερίν «ψαλίδισε» τις ελπίδες της βασίλισσας για τον τίτλο, δείτε τα γκολ
SPORTS
La Liga Ρεάλ Μαδρίτης Ρεάλ Μπέτις

Οι Μαδριλένοι έμειναν στο -8 απ' την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, η οποία με διπλό στη Μαδρίτη επί της Χετάφε θα «ξεφύγει» στο +11

1 ΣΧΟΛΙΟ
Το γκολ του Βινίσιους Τζούνιορ απ' το 17ο λεπτό φάνηκε να αρκεί για τη Ρεάλ Μαδρίτης για να φύγει νικήτρια απ' το "La Cartuja" απέναντι στην Μπέτις, όμως ο Έκτορ Μπεγερίν είχε... αντίθετη άποψη και με ένα εξαιρετικό τέρμα στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων διαμόρφωσε το τελικό 1-1 στο εναρκτήριο παιχνίδι της 32ης αγωνιστικής της LaLiga.

Αποτέλεσμα... καταδικαστικό πλέον για τους Μαδριλένους, αφού έμειναν στο -8 απ' την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, η οποία θα έχει την ευκαιρία το Σάβατο (25/4) με διπλό στη Μαδρίτη επί της Χετάφε να «ξεφύγει» στο +11 και να «τελειώσει» μια και καλή την υπόθεση τίτλος, πριν φτάσουν καν οι δύο ομάδες στο "clasico" της 10ης Μαΐου.

REAL BETIS 1 - 1 REAL MADRID | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 32ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη LaLiga έχουν ως εξής:

Μπέτις-Ρεάλ Μαδρίτης 1-1 (90'+4' Μπεγερίν - 17' Βινίσιους Τζούνιορ)
Αλαβές-Μαγιόρκα 25/04
Χετάφε-Μπαρτσελόνα 25/04
Βαλένθια-Τζιρόνα 25/04
Κλείσιμο
Ατλέτικο Μαδρίτης-Αθλέτικ Μπιλμπάο 25/04
Ράγιο Βαγεκάνο-Σοσιεδάδ 26/04
Οβιέδο-Έλτσε 26/04
Οσασούνα-Σεβίλη 26/04
Βιγιαρεάλ-Θέλτα 26/04
Εσπανιολ-Λεβάντε 27/04

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 32 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 82 -Champions League-
Ρεάλ Μαδρίτης 74 -33αγ. -Champions League-
Βιγιαρεάλ 62
Ατλέτικο Μαδρίτης 57
Μπέτις 50 -33αγ.
Χετάφε 44
Θέλτα 44
Ρεάλ Σοσιεδάδ 42 -Europa League
Αθλέτικ Μπιλμπάο 41
Οσασούνα 39
Ράγιο Βαγεκάνο 38
Εσπανιόλ 38
Τζιρόνα 38
Βαλένθια 36
Μαγιόρκα 35
Έλτσε 35
Σεβίλλη 34
Αλαβές 33
Λεβάντε 32
Οβιέδο 28
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Ελλάδα στην ελίτ της παγκόσμιας αγωνιστικής ποδηλασίας δρόμου

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Best of Network

Δείτε Επίσης