Δείτε βίντεο: Ασταμάτητος στα 41 του Λε Μπρόν Τζέιμς, έκανε απίστευτα πράγματα στο παρκέ

Κλέψιμο και τρίποντο ισοφάρισης στο τέλος του αγώνα

Δυνατές συγκινήσεις για ακόμα μια φορά πρόσφερε στα 41 του χρόνια ο ασταμάτητος ΛεΜπρόν Τζέιμς σε αγώνα του NBA απέναντι στους Ρόκετς, με μια φάση που συνδύασε άμυνα και απόλυτη ψυχραιμία στα κρίσιμα δευτερόλεπτα.

Ο σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς κατάφερε αρχικά ένα καθοριστικό κλέψιμο στην τελευταία περίοδο, «σβήνοντας» την επίθεση των αντιπάλων του και δίνοντας στην ομάδα του την ευκαιρία για την τελευταία επίθεση.

Στη συνέχεια, ανέλαβε ο ίδιος την ευθύνη και με εύστοχο τρίποντο υπό πίεση έφερε το παιχνίδι στα ίσα, προκαλώντας αποθέωση και έντονο ενθουσιασμό στις εξέδρες και στα social media.

Η φάση αυτή προστίθεται στη μακρά λίστα με τα καθοριστικά highlights της καριέρας του, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την ικανότητά του να επηρεάζει τα παιχνίδια στα πιο κρίσιμα σημεία.
LeBron DELIVERED in the CLUTCH in Game 3 😤 | April 24, 2026

Η απόδοσή του θεαματική καθώς στην αναμέτρηση απέναντι στους Ρόκετς ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έπαιξε για 45:04, σημειώνοντας 29 πόντους 10/22 εντός παιδιάς (6/13 δίποντα, 4/9 τρίποντα), 5/6 βολές, 13 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 κλεψίματα και 1 μπλοκ. Για την ιστορία οι Λέικερς επικράτησαν 112-108.
