Απάντησε σε Αταμάν ο Μαρτίνεθ: «Μπορεί να έχει καλύτερο βιογραφικό από εμένα, όμως αυτό δεν αρκεί για να μας νικήσουν»
Ο Πέδρο Μαρτίνεθ σχολίασε τις πρόσφατες δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν
Την Τρίτη αρχίζει η σειρά των playoffs της Euroleague ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στην Βαλένθια αλλά οι δηλώσεις από τις δύο πλευρές έχουν αρχίσει...
Ο Εργκίν Αταμάν δήλωσε μετά το παιχνίδι με τη Μονακό ότι η Βαλένθια έχει τον καλύτερο προπονητή και ο κόουτς της ομάδας της Ισπανίας Πέδρο Μαρτίνεθ απάντησε.
«Πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτά που εξαρτώνται από εμάς και εγώ πρέπει να βοηθήσω την ομάδα μου. Αυτό δεν είναι μια σύγκρουση μεταξύ προπονητών, είναι μια σύγκρουση μεταξύ παικτών, μεταξύ ομάδων, και αυτός που θα κάνει τα πράγματα καλύτερα θα κερδίσει. Δεν πρόκειται για το ποιος είναι καλύτερος και για το αν εγώ πιστεύω ότι εκείνος είναι καλύτερος.
Η καριέρα μου δεν συγκρίνεται με τη δική του. Όποιος συγκρίνει τους τίτλους που έχει κατακτήσει… είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, κάτι που δεν ισχύει για μένα. Αλλά δεν μου αρέσει να συγκρίνω τον εαυτό μου με κανέναν. Παρόλο που το βιογραφικό του είναι καλύτερο και είναι καλύτερος προπονητής από εμένα, αυτό δεν θα είναι αρκετό για να μας νικήσουν. Θα πρέπει να κάνουν περισσότερα», δήλωσε ο Πέδρο Μαρτίνεθ ο οποίος ψηφίστηκε καλύτερος προπονητής της σεζόν στη Euroleague.
“Aunque su currículum sea mejor y él sea mejor entrenador que yo, eso no va a ser suficiente para que nos ganen. Van a tener que poner otras cosas encima de la mesa”.— Sergio Llebrés (@llebres11) April 24, 2026
Pedro Martínez sobre las declaraciones de Ataman.
