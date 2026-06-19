Η Ελλάδα πάνω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ στον ψηφιακό μετασχηματισμό, σε σταθερή τροχιά σύγκλισης με την ΕΕ

Οι θετικές επιδόσεις συνοδεύονται από προκλήσεις που παραμένουν

Το 2025 οι δημόσιεςανήλθαν στο 79,4%, ενώ οι αντίστοιχες υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις έφθασαν το 86%, υπερβαίνοντας τις εθνικές εκτιμήσεις που ήταν 76,2% και 84,4% αντίστοιχα.Ιδιαίτερα σημαντικές επιδόσεις καταγράφονται στιςΗ κάλυψη δικτύων πέμπτης γενιάς (5G) ανέρχεται πλέον στο 99,5% του πληθυσμού, προσεγγίζοντας ουσιαστικά τον στόχο του 100% έως το 2030 και υπερβαίνοντας σημαντικά την εθνική εκτίμηση πορείας για το 2025 (90%).Αντίστοιχα, η κάλυψη σε αγροτικές και νησιωτικές περιοχές φθάνει το 99%, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση των γεωγραφικών ανισοτήτων.Παράλληλα, τακαι τα δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας (VHCN) αναπτύσσονται με ετήσιο ρυθμό 29,7%, υπερπενταπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου.Από σχεδόν μηδενική κάλυψη το 2019, η Ελλάδα έχει φθάσει στο 59,8%, ξεπερνώντας την εκτιμώμενη πορεία για το 2025 (51%) και επιβεβαιώνοντας τη σταθερή πορεία προς την καθολική κάλυψη έως το 2030.Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναδεικνύει επίσης τοντης Ελλάδας ως ψηφιακού κόμβου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μέσα από επενδύσεις σε υποθαλάσσια καλώδια, διεθνείς τηλεπικοινωνιακές υποδομές και κέντρα δεδομένων.Παράλληλα, η εφαρμογή της εθνικής πολιτικής διακυβέρνησης δεδομένων και η νέαενισχύουν την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια των ψηφιακών υποδομών της χώρας.Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις, με την ίδρυση του AI Factory «Pharos», ενός από τα πρώτα επτά AI Factories της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη συμμετοχή της Ελλάδας σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τις κβαντικές υποδομές και τη δημιουργία του Ελληνικού Κέντρου Ικανοτήτων Μικροκυκλωμάτων.Η πρόοδος της χώρας αποτυπώνεται και στον τομέα τηςΣύμφωνα με τη μελέτη eHealth Indicator Study 2026 της Capgemini Invent, η Ελλάδα σημείωσε μία από τις μεγαλύτερες ετήσιες βελτιώσεις στην Ευρώπη, καθώς ο σύνθετος δείκτης ψηφιακής υγείας αυξήθηκε κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε έναν χρόνο, φθάνοντας το 94%, έναντι μέσου όρου 87% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.Με την επίδοση αυτή, η χώρα κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων κρατών-μελών της ΕΕ στον τομέα της ψηφιακής υγείας, ξεπερνώντας χώρες όπως η Ιταλία (90%), η Ισπανία (90%), η Γερμανία (88%), η Γαλλία (88%) και η Σουηδία (86%).Η πρόοδος που καταγράφεται στις διεθνείς αξιολογήσεις συνοδεύεται και από τομείς στους οποίους η χώρα καλείται να επιταχύνει ακόμη περισσότερο.Η Έκθεση Ψηφιακής Δεκαετίας 2026 επισημαίνει ότι η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων παραμένει βασική πρόκληση για τα επόμενα χρόνια, καθώς το 51% των πολιτών ηλικίας 16-74 ετών διαθέτει τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες, έναντι 60,4% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.Παράλληλα, αναδεικνύεται η ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και της επιτάχυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων.Η ίδια έκθεση, ωστόσο, αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα καταγράφει υψηλότερους ρυθμούς προόδου από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε κρίσιμους τομείς, όπως οι οπτικές ίνες, οι δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες, η ηλεκτρονική ταυτοποίηση, η πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς φακέλους υγείας και η υιοθέτηση προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών, επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα συγκλίνει σταθερά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.