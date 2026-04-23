ΑΕΛ: Απολύθηκε ο Σάββας Παντελίδης
Η ΑΕΛ με επίσημη ανακοίνωσή της έβαλε τέλος στη συνεργασία της με τον Έλληνα τεχνικό
Η ΑΕΛ Novibet ανακοίνωσε και επίσημα το διαζύγιο με τον Σάββα Παντελίδη.
Η διοίκηση της ιστορικής ομάδας της Λάρισας μετά από τα τελευταία αποτελέσματα που την έφεραν στη ζώνη υποβιβασμού έκρινε πως πρέπει ν' αλλάξει προπονητή.
Στη θέση του Σάββα Παντελίδη εκτός απροόπτου, θα έρθει ο Τζιανλούκα Φέστα, ο οποίος έχει δουλέψει ξανά στην ΑΕΛ.
H ομάδα μετά από 30 αγώνες έχει 24 βαθμούς όσους και ο Πανσερραϊκός και απομένουν άλλες 6 αγωνιστικές για την ολοκλήρωση των playouts της Stoiximan Super League.
Η ανακοίνωση της ΑΕΛ
«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει το πέρας της συνεργασίας με τον προπονητή Σάββα Παντελίδη και τους συνεργάτες του.
Τους ευχόμαστε υγεία και καλή συνέχεια στην επαγγελματική τους πορεία».
