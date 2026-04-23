Ο Τζιανλούκα Φέστα αναλαμβάνει την ΑΕΛ αντί του Σάββα Παντελίδη
Ο Ιταλός τεχνικός επιστρέφει για μια νέα θητεία στους Θεσσαλούς που παλεύουν για την παραμονή τους στη Super League 1

Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει μέσα στις επόμενες ώρες ο Σάββας Παντελίδης από τον πάγκο της ΑΕΛ Novibet πληρώνοντας την κάκιστη εκκίνηση της ομάδας στα play outs όπου έχει δύο ήττες και μία ισοπαλία.

Έτσι  πλέον, βρίσκονται στην προτελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα της Super League 1 με 24 βαθμούς ισοβαθμώντας με τον Πανσερραϊκό που είναι στην τελευταία θέση.

Αυτό, σε συνδυασμό με την κακή εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα στο χορτάρι ανάγκασαν τη διοίκηση να προχωρήσει σε μια νέα αλλαγή προπονητή απομακρύνοντας τον Σάββα Παντελίδη και φέρνοντας στη θέση του τον Ιταλό, Τζιανλούκα Φέστα.

Ο 57χρονος Ιταλός προπονητής έχει βρεθεί άλλες δυο φορές στον πάγκο της θεσσαλικής ομάδας, μια τη σεζόν 2018-2019 και μια το 2021 ενώ στη συνέχεια συνεργάστηκε με τον Απόλλωνα Σμύρνης (2021-22) και τηΛαμία (2022).

Ο Φέστα αναμένεται στην Λάρισα έως το βράδυ της Παρασκευής και θα κάτσει στον πάγκο στον «τελικό» παραμονής με τον Πανσερραϊκό το απόγευμα της Κυριακής.
