Νόιερ: «Δεν πρόκειται να ανακοινώσω τίποτα αυτή τη στιγμή για το μέλλον μου»
Αινιγματικός για το μέλλον του στη Μπάγερν Μονάχου εμφανίστηκε ο Γερμανός τερματοφύλακας το συμβόλαιο του οποίου ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026

Η Μπάγερν Μονάχου διεκδικεί το... τρέμπλ (Bundesliga, Champions League και Κύπελλο Γερμανίας) καθώς είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια Γερμανίας, παίζει στα ημιτελικά του CL κόντρα στην κάτοχο του τίτλου Παρί Σεν Ζερμέν και το βράδυ της Τετάρτης πέρασε στον τελικό του Κυπέλλου επικρατώντας με 2-0 στην έδρα της Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Ένας από τους πρωταγωνιστές στην εντυπωσιακή πορεία των Βαυαρών είναι και φέτος ο Μάνουελ Νόιερ, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο του  ενδιαφέροντος και γιατί το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026.



«Δεν πρόκειται να ανακοινώσω τίποτα αυτή τη στιγμή για το μέλλον μου... αλλά προς το παρόν όλα φαίνονται καλά», δήλωσε ο 40χρονος τερματοφύλακας μιλώντας στο γερμανικό Skysports όταν ρωτήθηκε  αναφορικά με το μέλλον του στους Βαυαρούς.

Ο Νόιερ βρίσκεται στη Μπάγερν από το 2011, όταν είχε αποκτηθεί από τη Σάλκε και σ' αυτά τα 15 χρόνια έχει κατακτήσει τα πάντα, όντας ένας από τους θρύλος του συλλόγου, ενώ έχει καθιερωθεί ως ένας εκ των κορυφαίων στη θέση του παγκοσμίως.
