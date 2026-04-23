Η μεγάλη επιστροφή του Βαγγέλη Παυλίδη και το εμπόδιο που πρέπει να ξεπεράσει

Στην τελική ευθεία του πορτογαλικού πρωταθλήματος, ο Βαγγέλης Παυλίδης επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, με στόχο να ανατρέψει τα δεδομένα και να διεκδικήσει μέχρι τέλους τον τίτλο του πρώτου σκόρερ με τη φανέλα της Μπενφίκα

Όπως αναφέρει η «Record», ο διεθνής Έλληνας φορ μπαίνει ξανά στην ενδεκάδα ως βασική επιλογή και όλα δείχνουν πως θα παραμείνει εκεί μέχρι το φινάλε. Στο στρατόπεδο των «Αετών» υπάρχει ξεκάθαρη πρόθεση να τον στηρίξουν, ώστε να ολοκληρώσει τη σεζόν στην κορυφή των σκόρερ.

Η αποστολή του, ωστόσο, μόνο εύκολη δεν είναι. Ο Λουίς Σουάρες της Σπόρτινγκ Λισαβόνας έχει αποκτήσει σαφές προβάδισμα τις τελευταίες αγωνιστικές, εκμεταλλευόμενος την πτώση απόδοσης του Παυλίδη. Ο πρώην παίκτης της Άλκμααρ μετρά μόλις ένα γκολ στα οκτώ πιο πρόσφατα παιχνίδια του, την ώρα που ο αντίπαλός του «τρέχει» εντυπωσιακό σερί σκοραρίσματος.

