Η UEFA σκέφτεται να αλλάξει τη διαδικασία πρόκρισης στα τελικά του Euro
Η UEFA σκέφτεται να αλλάξει τη διαδικασία πρόκρισης στα τελικά του Euro
Μια προσαρμοσμένη έκδοση της μορφής του Nations League είναι η επικρατέστερη ανάμεσα σε αρκετές επιλογές που εξετάζονται για την αναμόρφωση των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά το Euro 2028
Σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, τα σχέδια παρουσιάστηκαν στην επιτροπή διοργανώσεων εθνικών ομάδων της UEFA την Τρίτη (21 Απριλίου) και θα εξεταστούν τώρα από τις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες προκειμένου να γίνουν παρατηρήσεις και τροποποιήσεις.
Η τελική απόφαση θα ληφθεί από την εκτελεστική επιτροπή της UEFA στην Κωνσταντινούπολη, πριν από τον τελικό του Europa League τον επόμενο μήνα.
Γιατί αναζητείται νέα μορφή;
Εδώ και καιρό εκφράζεται ανησυχία ότι η τρέχουσα μορφή των προκριματικών δεν είναι ελκυστική για τους φιλάθλους και τους τηλεοπτικούς σταθμούς που πληρώνουν αρκετά χρήματα για τα δικαιώματα.
Οι αγώνες έχουν γίνει σε μεγάλο βαθμό τυπική διαδικασία για τις μεγάλες χώρες, ειδικά μετά την αύξηση των θέσεων στην τελική φάση του Euro και του Παγκοσμίου Κυπέλλου κι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που δείχνει ότι το τρέχον σύστημα έχει «βαλτώσει», είναι η Αγγλία που έχει ηττηθεί μόλις μία φορά σε προκριματικές φάσεις μεγάλων διοργανώσεων από το 2009.
Οι εναλλακτικές επιλογές
Το «Ελβετικό Σύστημα»: Χρησιμοποιείται στα Ευρωπαϊκά κύπελλα συλλόγων ( Champions League, Europa League, Conference League) από την περσινή σεζόν. Αν και εγγυάται ότι οι μικρότερες χώρες θα παίζουν μερικά «εμπορικά» παιχνίδια, θεωρείται λιγότερο ελκυστικό για τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς καθώς μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες ανισορροπίες.
Το μοντέλο Nations League: Είναι το επικρατέστερο από τα σχέδια που εξετάζονται. Βασίζεται στην κατάταξη των εθνικών ομάδων και τις χωρίζει σε τρεις κατηγορίες (Leagues), οι οποίες στη συνέχεια χωρίζονται σε ομίλους των τεσσάρων. Έτσι, ομάδες παρόμοιας δυναμικότητας αντιμετωπίζουν η μία την άλλη.
Πώς θα λειτουργεί
Αν εγκριθεί, το σύστημα θα μοιάζει με αυτό που χρησιμοποιείται πλέον στην Ευρώπη για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών (από το οποίο δίνοντα 11 εισιτήρια):
-Οι νικητές των ομίλων της League A προκρίνονται απευθείας.
-Ένα εκτεταμένο σύστημα play-off καθορίζει τις υπόλοιπες θέσεις.
Δεδομένου ότι 24 ομάδες προκρίνονται στο Euro, αναμένεται να υπάρχουν περισσότερες θέσεις απευθείας πρόκρισης σε σύγκριση με το γυναικείο μοντέλο.
Η τελική απόφαση θα ληφθεί από την εκτελεστική επιτροπή της UEFA στην Κωνσταντινούπολη, πριν από τον τελικό του Europa League τον επόμενο μήνα.
Γιατί αναζητείται νέα μορφή;
Εδώ και καιρό εκφράζεται ανησυχία ότι η τρέχουσα μορφή των προκριματικών δεν είναι ελκυστική για τους φιλάθλους και τους τηλεοπτικούς σταθμούς που πληρώνουν αρκετά χρήματα για τα δικαιώματα.
Οι αγώνες έχουν γίνει σε μεγάλο βαθμό τυπική διαδικασία για τις μεγάλες χώρες, ειδικά μετά την αύξηση των θέσεων στην τελική φάση του Euro και του Παγκοσμίου Κυπέλλου κι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που δείχνει ότι το τρέχον σύστημα έχει «βαλτώσει», είναι η Αγγλία που έχει ηττηθεί μόλις μία φορά σε προκριματικές φάσεις μεγάλων διοργανώσεων από το 2009.
Οι εναλλακτικές επιλογές
Το «Ελβετικό Σύστημα»: Χρησιμοποιείται στα Ευρωπαϊκά κύπελλα συλλόγων ( Champions League, Europa League, Conference League) από την περσινή σεζόν. Αν και εγγυάται ότι οι μικρότερες χώρες θα παίζουν μερικά «εμπορικά» παιχνίδια, θεωρείται λιγότερο ελκυστικό για τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς καθώς μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες ανισορροπίες.
Το μοντέλο Nations League: Είναι το επικρατέστερο από τα σχέδια που εξετάζονται. Βασίζεται στην κατάταξη των εθνικών ομάδων και τις χωρίζει σε τρεις κατηγορίες (Leagues), οι οποίες στη συνέχεια χωρίζονται σε ομίλους των τεσσάρων. Έτσι, ομάδες παρόμοιας δυναμικότητας αντιμετωπίζουν η μία την άλλη.
Πώς θα λειτουργεί
Αν εγκριθεί, το σύστημα θα μοιάζει με αυτό που χρησιμοποιείται πλέον στην Ευρώπη για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών (από το οποίο δίνοντα 11 εισιτήρια):
-Οι νικητές των ομίλων της League A προκρίνονται απευθείας.
-Ένα εκτεταμένο σύστημα play-off καθορίζει τις υπόλοιπες θέσεις.
Δεδομένου ότι 24 ομάδες προκρίνονται στο Euro, αναμένεται να υπάρχουν περισσότερες θέσεις απευθείας πρόκρισης σε σύγκριση με το γυναικείο μοντέλο.
