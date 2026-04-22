Τσέλσι: Απέλυσε τον Ροσινιόρ μετά την τριάρα από την Μπράιτον
O Λίαμ Ροσινιόρ είχε 11 ήττες σε 23 παιχνίδια με τους Μπλε
Τέλος ο Λίαμ Ροσινιόρ από την Τσέλσι.
Μια ημέρα μετά από την ήττα με 3-0 από την Μπράιτον η διοίκηση των Μπλε αποφάσισε να διακόψει τη συνεργασία της με τον Άγγλο προπονητή.
Ο Λίαμ Ροσινιόρ υπέγραψε τον Ιανουάριο συμβόλαιο 5,5 ετών (έως το 2032) και διαδέχτηκε τον Έντσο Μαρέσκα. Υπό τις οδηγίες του η Τσέλσι έδωσε 23 παιχνίδια και είχε 11 ήττες!
Μάλιστα στην Premier League η Τσέλσι είχε 5 συνεχόμενες ήττες και μάλιστα χωρίς να σκοράρει για πρώτη φορά μετά από το 1912.
«Δεν ήταν μια απόφαση που πήρε ελαφρά τη καρδία ο σύλλογος, ωστόσο τα πρόσφατα αποτελέσματα και οι εμφανίσεις έχουν προβληματίσει και εν όψει της νέας σεζόν . Όλοι στην Τσέλσι εύχονται στον Λίαμ κάθε επιτυχία στο μέλλον» ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.
Ο Κάλουμ ΜακΦάρλαν θα αναλάβει την ομάδα ως προσωρινός προπονητής μέχρι το τέλος της σεζόν.
