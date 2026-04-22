Τσέλσι: Απέλυσε τον Ροσινιόρ μετά την τριάρα από την Μπράιτον
SPORTS
Τσέλσι Premier League Λίαμ Ροσινιόρ

O Λίαμ Ροσινιόρ είχε 11 ήττες σε 23 παιχνίδια με τους Μπλε

Τέλος ο Λίαμ Ροσινιόρ από την Τσέλσι

Μια ημέρα μετά από την ήττα με 3-0 από την Μπράιτον η διοίκηση των Μπλε αποφάσισε να διακόψει τη συνεργασία της με τον Άγγλο προπονητή.

Ο Λίαμ Ροσινιόρ υπέγραψε τον Ιανουάριο συμβόλαιο 5,5 ετών (έως το 2032) και διαδέχτηκε τον Έντσο Μαρέσκα.  Υπό τις οδηγίες του η Τσέλσι έδωσε 23 παιχνίδια και είχε 11 ήττες! 

Μάλιστα στην Premier League η Τσέλσι είχε 5 συνεχόμενες ήττες και μάλιστα χωρίς να σκοράρει για πρώτη φορά μετά από το 1912. 

«Δεν ήταν μια απόφαση που πήρε ελαφρά τη καρδία ο σύλλογος, ωστόσο τα πρόσφατα αποτελέσματα και οι εμφανίσεις έχουν προβληματίσει και εν όψει της νέας σεζόν . Όλοι στην Τσέλσι εύχονται στον Λίαμ κάθε επιτυχία στο μέλλον» ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση. 

Ο Κάλουμ ΜακΦάρλαν θα αναλάβει την ομάδα ως προσωρινός προπονητής μέχρι το τέλος της σεζόν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Chelsea FC (@chelseafc)

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

