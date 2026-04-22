Ολυμπιακός: Πρώτος στόχος για ενίσχυση στην περιφέρεια ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ του Ερυθρού Αστέρα

Το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ ήταν δεδομένο εδώ και πολλούς μήνες.



Όμως σήμερα (22/4), ο Ιταλός δημοσιογράφος Ματέο Αντρεάνι αποκαλύπτει προχωρημένες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, παρουσιάζοντας τη διοίκηση της ομάδας του Πειραιά να κάνει κινήσεις, λίγο πριν την έναρξη των πλέι οφ για τους πρώτους στη regular season της Euroleague παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα.



«Ο Ολυμπιακός και ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ ολοκληρώνουν τη συμφωνία για πολυετές συμβόλαιο» αναφέρει ο Ματέο Αντρεάνι και τονίζει πως όταν οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας αποσαφηνιστούν, τότε ο 31χρονος Αμερικανός πόιντ γκαρντ θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμη χρόνο με τους Πειραιώτες.

Το συμβόλαιο του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ με τον Ερυθρό Αστέρα λήγει και ήδη ο Αμερικανός αρνήθηκε να το ανανεώσει.



Αυτή τη σεζόν, μετά τον χθεσινό αγώνα του Ερυθρού Αστέρα με την Μπαρτσελόνα για τα Play In της Euroleague και τον αποκλεισμό των Σέρβων, ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ έχει μέσο όρο 12,6 πόντους, 4,5 ριμπάουντ, 7,4 ασίστ και 15 βαθμούς μέσο όρο στο σύστημα αξιολόγησης στα 39 παιχνίδια της διοργάνωσης στα οποία μετείχε.

Μάλιστα, απέναντι στην Μπαρτσελόνα την Τρίτη (21/4) σημείωσε 19 πόντους, με 5/9 τρίποντα και 2/4 δίποντα, μοίρασε 3 ασίστ, μάζεψε 2 ριμπάουντ, ενώ έκανε και 6 λάθη.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ