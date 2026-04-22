Εθνική Αργεντινής: Τα McDonalds παρουσίασαν τα νέα μπέργκερ ΜακΆλβαρεζ, ΜακΦερνάντεζ και... ΜακΆλιστερ
ΜακΆλιστερ, Άλβαρεζ και Φερνάντεζ είδαν τα ονόματα τους να μπαίνουν στο μενού των McDonalds ενόψει του Μουντιάλ και το αποτέλεσμα είναι πραγματικά... γευστικό

Οι Αλέξις ΜακΆλιστερ, Χουλιάν Άλβαρεζ και Έντσο Φερνάντεζ είναι γνωστοί στο ευρύ κοινό ως Αργεντίνοι ποδοσφαιριστές, που αγωνίζονται σε Λίβερπουλ, Ατλέτικο Μαδρίτης και Τσέλσι αντίστοιχα.

Ωστόσο τις τελευταίες ώρες ο κόσμος ετοιμάζεται να τους απολαύσει και εκτός γηπέδου, μιας και πρωταγωνιστούν στη νέα διαφημιστική καμπάνια και στο καινούργιο μενού των McDonald's, το οποίο δημιουργήθηκε αποκλειστικά και μόνο για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.



Η γνωστή αλυσίδα fast food έχει αφιερώσει τρία διαφορετικά σάντουιτς στους τρεις Αργεντίνους ποδοσφαιριστές, που εκτός από τα δικά τους ξεχωριστά υλικά, θα έχουν και το δικό τους όνομα.

Πιο συγκεκριμένα τα McDonald's καλωσορίζουν και παρουσιάζουν στο κοινό τους τα: ΜακΆλιστερ, ΜακΆλβαρεζ και ΜακΦερνάντεζ burger, τα οποία – βλέποντας κανείς τα χιλιάδες likes και τα εκατοντάδες σχόλια – αναμένεται να γίνουν ανάρπαστα.

Τα τρία burger έρχονται να ικανοποιήσουν όλα τα γούστα, με τις φωτογραφίες να ανοίγουν την όρεξη του κοινού. Οι τρεις ποδοσφαιριστές έδειξαν να απολαμβάνουν την εμπειρία, ενώ οι φίλαθλοι έδειξαν ο καθένας τη δική του προτίμηση για το ποιο μενού θα επιλέξουν.

Εξίσου ευρηματικό όμως ήταν και διαφημιστικό σποτάκι με τους Άλβαρεζ, Ερνάντεζ να... τρολάρουν τον ΜακΆλιστερ που λόγω ονόματος έπρεπε να έχει πρώτος και καλύτερος το δικό του όνομα σε ένα μπέργκερ...

