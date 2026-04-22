Το ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα της Vodafone συνδυάζει την προστασία με τη συνδεσιμότητα δημιουργώντας ένα περιβάλλον που υποστηρίζει ουσιαστικά παιδιά και γονείς.
Εθνική Αργεντινής: Τα McDonalds παρουσίασαν τα νέα μπέργκερ ΜακΆλβαρεζ, ΜακΦερνάντεζ και... ΜακΆλιστερ
Εθνική Αργεντινής: Τα McDonalds παρουσίασαν τα νέα μπέργκερ ΜακΆλβαρεζ, ΜακΦερνάντεζ και... ΜακΆλιστερ
ΜακΆλιστερ, Άλβαρεζ και Φερνάντεζ είδαν τα ονόματα τους να μπαίνουν στο μενού των McDonalds ενόψει του Μουντιάλ και το αποτέλεσμα είναι πραγματικά... γευστικό
Οι Αλέξις ΜακΆλιστερ, Χουλιάν Άλβαρεζ και Έντσο Φερνάντεζ είναι γνωστοί στο ευρύ κοινό ως Αργεντίνοι ποδοσφαιριστές, που αγωνίζονται σε Λίβερπουλ, Ατλέτικο Μαδρίτης και Τσέλσι αντίστοιχα.
Ωστόσο τις τελευταίες ώρες ο κόσμος ετοιμάζεται να τους απολαύσει και εκτός γηπέδου, μιας και πρωταγωνιστούν στη νέα διαφημιστική καμπάνια και στο καινούργιο μενού των McDonald's, το οποίο δημιουργήθηκε αποκλειστικά και μόνο για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.
Η γνωστή αλυσίδα fast food έχει αφιερώσει τρία διαφορετικά σάντουιτς στους τρεις Αργεντίνους ποδοσφαιριστές, που εκτός από τα δικά τους ξεχωριστά υλικά, θα έχουν και το δικό τους όνομα.
Πιο συγκεκριμένα τα McDonald's καλωσορίζουν και παρουσιάζουν στο κοινό τους τα: ΜακΆλιστερ, ΜακΆλβαρεζ και ΜακΦερνάντεζ burger, τα οποία – βλέποντας κανείς τα χιλιάδες likes και τα εκατοντάδες σχόλια – αναμένεται να γίνουν ανάρπαστα.
Τα τρία burger έρχονται να ικανοποιήσουν όλα τα γούστα, με τις φωτογραφίες να ανοίγουν την όρεξη του κοινού. Οι τρεις ποδοσφαιριστές έδειξαν να απολαμβάνουν την εμπειρία, ενώ οι φίλαθλοι έδειξαν ο καθένας τη δική του προτίμηση για το ποιο μενού θα επιλέξουν.
Εξίσου ευρηματικό όμως ήταν και διαφημιστικό σποτάκι με τους Άλβαρεζ, Ερνάντεζ να... τρολάρουν τον ΜακΆλιστερ που λόγω ονόματος έπρεπε να έχει πρώτος και καλύτερος το δικό του όνομα σε ένα μπέργκερ...
Ωστόσο τις τελευταίες ώρες ο κόσμος ετοιμάζεται να τους απολαύσει και εκτός γηπέδου, μιας και πρωταγωνιστούν στη νέα διαφημιστική καμπάνια και στο καινούργιο μενού των McDonald's, το οποίο δημιουργήθηκε αποκλειστικά και μόνο για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η γνωστή αλυσίδα fast food έχει αφιερώσει τρία διαφορετικά σάντουιτς στους τρεις Αργεντίνους ποδοσφαιριστές, που εκτός από τα δικά τους ξεχωριστά υλικά, θα έχουν και το δικό τους όνομα.
Πιο συγκεκριμένα τα McDonald's καλωσορίζουν και παρουσιάζουν στο κοινό τους τα: ΜακΆλιστερ, ΜακΆλβαρεζ και ΜακΦερνάντεζ burger, τα οποία – βλέποντας κανείς τα χιλιάδες likes και τα εκατοντάδες σχόλια – αναμένεται να γίνουν ανάρπαστα.
Τα τρία burger έρχονται να ικανοποιήσουν όλα τα γούστα, με τις φωτογραφίες να ανοίγουν την όρεξη του κοινού. Οι τρεις ποδοσφαιριστές έδειξαν να απολαμβάνουν την εμπειρία, ενώ οι φίλαθλοι έδειξαν ο καθένας τη δική του προτίμηση για το ποιο μενού θα επιλέξουν.
Εξίσου ευρηματικό όμως ήταν και διαφημιστικό σποτάκι με τους Άλβαρεζ, Ερνάντεζ να... τρολάρουν τον ΜακΆλιστερ που λόγω ονόματος έπρεπε να έχει πρώτος και καλύτερος το δικό του όνομα σε ένα μπέργκερ...
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα