Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΑΕΚ - ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό - Ολυμπιακό
Πλήρης ημέρα δράσης με ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα – Από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ οι μεγάλες τηλεοπτικές μεταδόσεις
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει αναμετρήσεις από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, σημαντικά παιχνίδια μπάσκετ, αγώνες τένις υψηλού επιπέδου αλλά και διεθνείς διοργανώσεις σε πολλαπλά αθλήματα.
Από νωρίς το μεσημέρι ξεκινούν οι μεταδόσεις με αγώνες σε Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα, ενώ το ενδιαφέρον κορυφώνεται το απόγευμα και το βράδυ με ντέρμπι όπως το Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ, το ΑΕΚ – ΠΑΟΚ και το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, αλλά και παιχνίδια NBA Playoffs που συμπληρώνουν το πλούσιο πρόγραμμα της ημέρας.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της τηλεόρασης για σήμερα Κυριακή, 19 Απριλίου 2026
13:00 COSMOTE SPORT 4 HD Γέιδα – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Άρης Stoiximan GBL
13:30 COSMOTE SPORT 2 HD Κρεμονέζε – Τορίνο Serie A
14:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Στουτγκάρδη
14:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ίπσουιτς – Μίντλεσμπρο EFL Championship
14:30 Novasports 3HD Σάλκε – Πρόισεν Μούνστερ Bundesliga 2
14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
14:55 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS11 Obejo 2
15:00 Mega News Παναργειακός – Αιγάλεω Super League 2
13:00 COSMOTE SPORT 4 HD Γέιδα – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Άρης Stoiximan GBL
13:30 COSMOTE SPORT 2 HD Κρεμονέζε – Τορίνο Serie A
14:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Στουτγκάρδη
14:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ίπσουιτς – Μίντλεσμπρο EFL Championship
14:30 Novasports 3HD Σάλκε – Πρόισεν Μούνστερ Bundesliga 2
14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
14:55 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS11 Obejo 2
15:00 Mega News Παναργειακός – Αιγάλεω Super League 2
15:30 COSMOTE SPORT 8 HD Φενέρμπαχτσε – Τραμπζονσπόρ Turkish Basketball Super League
16:00 Novasports Premier League Έβερτον – Λίβερπουλ Premier League
16:00 Novasports 4HD Άστον Βίλα – Σάντερλαντ Premier League
16:00 Novasports 2HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι Premier League
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ελλάς Βερόνα – Μίλαν Serie A
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – ΑΕΚ Stoiximan GBL
16:05 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS12 Villaviciosa 2
16:30 Novasports 5HD WTA 250 2026 Ρουέν
16:40 Novasports Start Φράιμπουργκ – Χάιντενχαϊμ Bundesliga
17:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026 Βαρκελώνη
17:30 COSMOTE SPORT 4 HD Αρμάνι Μιλάνο – Νάπολι Lega Basket Serie A
18:00 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS13 Villanueva del Rey 2
18:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΚ – ΠΑΟΚ Stoiximan Super League
18:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ Premier League
18:30 Novasports Prime Μπάγερν Μονάχου – Στουτγκάρδη Bundesliga
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πίζα – Τζένοα Serie A
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Τενερίφη ACB Liga Endesa
20:00 COSMOTE SPORT 9 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπενφίκα Liga Portugal
20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπόστον Σέλτικς – Φιλαδέλφεια 76ερςNBA Playoffs 2026
20:30 Novasports 3HD Γκλάντμπαχ – Μάιντς Bundesliga
20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ζηρίνειος ΑΟΝ – Παναθηναϊκός Α1 Γυναικών Volley League
21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Stoiximan Super League
21:25 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS13 Villanueva del Rey 2
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Γιουβέντους – Μπολόνια Serie A
22:30 COSMOTE SPORT 5 HD Πόρτο – Τοντέλα Liga Portugal
22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Φοίνιξ Σανς NBA Playoffs
22:30 COSMOTE SPORT 9 HD Μπράγκα – Φαμαλικάο Liga Portugal
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
