Τσέλσι - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0-1: Είχε την ουσία και πέταξε για τα αστέρια, δείτε το γκολ

Αμφότερες έπαιζαν τα... ρέστα τους με το μυαλό στο Champions League επόμενης περιόδου. Από τη μια η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήθελε να διατηρήσει ακέραιο το προβάδισμα που έχει αποκτήσει, τη στιγμή που η Τσέλσι αναζητούσε ένα τρίποντο που θα την επανέφερε δυναμικά σε τροχιά διεκδίκησης.Κι όσο κι αν έδειχνε πως το θέλει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, στο τέλος επικράτησαν... διαβολικά χαμόγελα. Οι Μπλε είχαν δυο δοκάρια και καλύτερες ευκαιρίες, όμως ο Κούνια είχε την ουσία και χάρισε στην ομάδα του ένα αστεράτο «διπλό» με 1-0 στο Λονδίνο.Η Τσέλσι πάντως μπήκε καλύτερα στο ματς κιμε πλασέ του Εστεβάο που πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι. Οι Μπλε εξακολουθούσαν να πατούν καλύτερα στο γήπεδο και απείλησαν ξανά στο 33΄, όταν ο Έντσο έκλεψε τη μπάλα μέσα στην περιοχή ανάμεσα από Μαζράουι και Κασεμίρο, όμως σημάδεψε δίπλα από την εστία. Κι αφού η Τσέλσι δεν εκμεταλλεύτηκε τις στιγμές της, η Γιουνάιτεντ την τιμώρησε στη μοναδική της ευκαιρία. Στο 43΄συγκεκριμένα ο Μπρούνο έκανε το γύρισμα στην καρδιά της αμυντικής γραμμής και ο Κούνια πλάσαρε ανενόχλητος για το προβάδισμα των Κόκκινων Διάβολων.Η Τσέλσι προσπάθησε να απαντήσει μετά την ανάπαυλα κιμε γυριστή κεφαλιά του Ντέλαπ που κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι. Στο 64΄οι φιλοξενούμενοι λίγο έλειψαν διπλασιάσουν τα τέρματά τους με τρελό αυτογκόλ, όταν ο Φοφανά λίγο έλειψε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, όμως ο Σάντσεθ έδιωξε σε κόρνερ.Τέσσερα λεπτά αργότερα η Τσέλσι έφτασε και πάλι κοντά στην ισοφάριση, αλλά και πάλι το οριζόντιο δοκάρι σταμάτησε την κεφαλιά του Μαζράουι που πήγε να πληγώσει άθελά του την ομάδα του. Κι αφού ένα μακρινό σουτ του Καϊσέδο πέρασε δίπλα από την εστία στο 84΄, το 1-0 έμεινε μέχρι τέλους σε ένα σπουδαίο διπλό που κράτησε την Τσέλσι εκτός πεντάδας και τη Γιουνάιτεντ σταθερά σε τροχιά τρίτης θέσης.Τσέλσι (Λίαμ Ροσένιορ): Σάντσεθ, Μάλο Γκουστό (81΄Ατσεαμπόνγκ), Χάτο, Φοφανά (81΄Τσαλόμπα) Κουκουρέγια, Καϊσέδο, Έντσο Φερνάντες (88΄Λάβια), Νέτο, Εστεβάο (16΄Γκαρνάτσο), Πάλμερ, ΝτέλαπΜάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Μάικλ Κάρικ): Λαμένς, Νταλότ, Μαζράουι, Χέβεν, Σο, Μαϊνού, Κασεμίρο, Μπουμό, Κούνια (81΄Μάουντ), Μπρούνο, Σέσκο (81΄Ντιαλό)