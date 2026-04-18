Παντελίδης: Ελπίζω να χτυπήσει όλα τα ματς ο Ατρόμητος, αν και κάποιοι λένε δεν θα το κάνει - Είναι ντροπή, απάντησε ο Κέρκεζ
Ο Ατρόμητος κέρδισε 3-2 την ΑΕΛ στο Περιστέρι και το παιχνίδι είχε και 3ο... ημίχρονο στη συνέντευξη Τύπου
Ο Ατρόμητος επικράτησε 3-2 της ΑΕΛ στο Περιστέρι σε ένα παιχνίδι με μεγάλη ένταση ανάμεσα στους παίκτες και μετά τον αγώνα και ανάμεσα και στους προπονητές.
Ο τεχνικός της ΑΕΛ Σάββας Παντελίδης είπε μεταξύ άλλων στη συνέντευξη Τύπου ότι: «Πιστεύω ο Ατρόμητος να χτυπήσει όλα τα ματς όπως σήμερα, αν και κάποιοι λένε ότι δεν θα το κάνει».
Για την ατάκα του συναδέλφου του ενημερώθηκε ο Ντούσαν Κέρκεζ, προπονητής του Ατρομήτου ο οποίος απάντησε φανερά ενοχλημένος: «Για ποιον λόγο να ειπωθεί κάτι τέτοιο, έχει αποδείξεις να αφήνει υπόνοιες για τη δουλειά μας; Είναι ντροπή».
Λίγες ώρες μετά την λήξη του παιχνιδιού στο Περιστέρι ο Πανσερραϊκός κέρδισε 3-2 τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο και έφερε στη ζώνη του υποβιβασμού την ΑΕΛ.
