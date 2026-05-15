Γιασικεβίτσιους: «Μεγάλο φαβορί του Final 4 ο Ολυμπιακός»
SPORTS
Σαρούνας Γιασικεβίτσιους Φενερμπαχτσέ 2026 EuroLeague Final Four Athens Ολυμπιακός

Γιασικεβίτσιους: «Μεγάλο φαβορί του Final 4 ο Ολυμπιακός»

Όσα δήλωσε ο κόουτς Σάρας ενόψει Final 4 και του ημιτελικού με τον Ολυμπιακό στο Telecom Center Athens

Γιασικεβίτσιους: «Μεγάλο φαβορί του Final 4 ο Ολυμπιακός»
7 ΣΧΟΛΙΑ
Να αποβάλλει το οποιοδήποτε βάρος από τους ώμους των παικτών του θέλησε ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στο δρόμο για το Final 4 της Euroleague στο Telekom Center Athens.

Γι’ αυτό τον λόγο έσπευσε να χρίσει φαβορί τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό, όμως εξήγησε πως οι παίκτες του μπορούν να κερδίσουν οποιονδήποτε αντίπαλο.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που επιστρέψαμε στο Final Four. Δεν υποτιμούμε αυτό το επίτευγμα και δουλεύουμε για να προετοιμάσουμε την ομάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Θα δούμε αν θα καταφέρουμε να πάμε εκεί και να κάνουμε καλή δουλειά» ήταν το πρώτο σχόλιο του Λιθουανού τεχνικού της Φενέρμπαχτσε.

Και συνέχισε: «Κάθε σεζόν, πρέπει να αντιμετωπίζεις κάθε αγώνα ξεχωριστά. Φέτος, είμαστε μια νέα ομάδα. Σε όλη αυτή την πορεία, προσπαθήσαμε να βρούμε το δικό μας δρόμο. Σταδιακά το καταφέραμε.

Πριν από τα play-offs, ενωθήκαμε ως ομάδα και διαχειριστήκαμε καλά αυτή τη φάση. Θα αντιμετωπίσουμε την πρωτοπόρο της EuroLeague.

Είναι το μεγάλο φαβορί. Ωστόσο, αν είμαστε με την σωστή νοοτροπία και φυσική κατάσταση, μπορούμε να νικήσουμε οποιαδήποτε ομάδα».

Όσο για την ατμόσφαιρα που θα επικρατεί στο Telekom Center Athens, εξήγησε: «Δεν νομίζω ότι η ατμόσφαιρα είναι πολύ σημαντική.

Ο πρώτος κανόνας του Final Four είναι να μην επηρεάζεσαι από τίποτα. Πρέπει να προσπαθείς να είσαι στο καλύτερο επίπεδο σου».

Είναι προφανές πως ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους που έχει διαχειριστεί πολλά Final Four και σαν προπονητής, θέλει να διατηρήσει ήρεμους τους παίκτες του και να μην αισθανθούν την παραμικρή πίεση, ώστε να αποδώσουν στο μάξιμουμ των δυνατοτήτων τους.

Κλείσιμο
7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης