ΤΣΣΚΑ: Παρέλασε πάνω σε άλογο ο Παπαλουκάς στη γιορτή για τα 20 χρόνια από την κατάκτηση της Euroleague στην Πράγα, δείτε βίντεο
Η ΤΣΣΚΑ είχε κατακτήσει τότε τη Euroleague με προπονητή τον Έτορε Μεσίνα και πολυτιμότερο παίκτη του Final 4 τον Έλληνα γκαρντ

Ο Θοδωρής Παπαλουκάς έδωσε το «παρών» στους εορτασμούς της ΤΣΣΚΑ Μόσχας για τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την κατάκτηση της EuroLeague το 2006.

Όλοι οι παίκτες από εκείνη την επιτυχία καθώς και ο κόουτς Μεσίνα ήταν στη γιορτή μαζί με τον ιστορικό πρόεδρο του συλλόγου, Αντρέι Βατούτιν.

Μάλιστα ο παλαίμαχος γκαρντ έκανε εντυπωσιακή είσοδο στο παρκέ καβάλα πάνω σε άλογο, το οποίο είναι και το σύμβολο του συλλόγου.

Ο Παπαλουκάς είχε αναδειχθεί και MVP του Final Four εκείνης της χρονιάς.

Η ομάδα έγραψε σε ανάρτησή της για εκείνον: «Βγήκε νύχτα στο χωράφι με το άλογο (σ.σ. στίχος από ρωσικό τραγούδι). Ο MVP του Final Four της EuroLeague το 2006 έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση στο παιχνίδι απέναντι στη Λοκομοτίβ»!

Ο Έλληνας γκαρντ πανηγύρισε ακόμα μια Euroleague με τη ρωσική ομάδα το 2008 πάλι κόντρα στην Μακάμπι. 


