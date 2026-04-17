Πέρυσι δεν ήμουν ούτε στη 12άδα, ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να πάει ως το τέλος, λέει ο Ντόρσεϊ
Μετά το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην Αρμάνι, μίλησε για τη δική του σεζόν-ορόσημο με τα ερυθρόλευκα

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη απέναντι στην Αρμάνι με 85-76 και κατέκτησε την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια της EuroLeague.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μετά το θετικό αποτέλεσμα μίλησε για τη δική του σεζόν-ορόσημο με τα ερυθρόλευκα.

Αναλυτικά: «Ήταν μία καλή νίκη. Ολοκληρώσαμε πρώτοι τη σεζόν. Τα καταφέραμε. Τώρα έρχεται αυτό που περιμένουμε όλη τη χρονιά. Θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις καταστάσεις και να βελτιώσουμε τις λεπτομέρειες».

Για το κίνητρό του φέτος: «Την περασμένη σεζόν δεν ήμουν ούτε στη δωδεκάδα. Δεν ήμουν στο ρόστερ. Είναι οι καταστάσεις. Από μόνη της η φετινή σεζόν είναι ένα κίνητρο. Ήταν μία ξεχωριστή στιγμή, μία ξεχωριστή ευκαιρία. Το περίμενα πολλά χρόνια και το άρπαξα».

Για το αν παίζει και για τον γιο του: «Ό,τι κάνω είναι για εκείνον. Εκείνος μου δίνει δύναμη».

Για το αν ο Ολυμπιακός μπορεί να πάει ως το τέλος: «Ναι είναι έτοιμος, όμως πρέπει να τα βλέπουμε όλα βήμα βήμα. Έχουμε πολλή δουλειά να συγκεντρώσουμε τις επόμενες δύο εβδομάδες. Θα δούμε με ποιον θα παίξουμε και θα προετοιμαστούμε».

Σχετικά Άρθρα

