Το βίντεο από την τηλεόραση της Καταλονίας που έγινε viral: Δημοσιογράφοι πανηγύρισαν έξαλλα τον αποκλεισμό της Ρεάλ από την Μπάγερν
Στο κεντρικό κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης της Καταλονίας, το TV3 πανηγύρισαν έξαλλα τον αποκλεισμό της Ρεάλ Μαδρίτης από τη συνέχεια του Champions League κόντρα στην Μπάγερν
Το ζευγάρι της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπάγερν Μονάχου μας επιφύλασσε ένα δραματικό φινάλε, το οποίο ευχαρίστησε όλους τους φίλους του ποδοσφαίρου.
Η Ρεάλ προηγούνταν μέχρι το 90ο λεπτό με 2-3 και θα έστελνε το ματς στην παράταση, όμως οι Ντίαζ και Ολίσε είχαν άλλη άποψη και με δύο γκολ στις καθυστερήσεις έδωσαν μία ιστορική πρόκριση στην ομάδα τους.
Το γεγονός του αποκλεισμού των Μερένχες χαροποίησε ιδιαίτερα τους δημοσιογράφους της δημόσιας τηλεόρασης της Καταλονίας, οι οποίοι off air έκαναν σαν τρελοί παρακολουθώντας τον αγώνα.
Το βίντεο έκανε το γύρο του διαδικτύου και έγινε viral με τους χρήστες να κριτικάρουν έντονα τις αντιδράσεις τους.
Así han celebrado los periodistas de TV3 la eliminación del Real Madrid de Arbeloa en la Champions League.— Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) April 15, 2026
La televisión pública de Cataluña. pic.twitter.com/iLS2CYw7T6
