Εταιρεία πάει στα δικαστήρια τον Μέσι και την εθνική Αργεντινής για απάτη και παραβίαση συμβολαίου
Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο φιλικά της Εθνικής Αργεντινής το 2025 για τα οποία η εταιρία «Vid» είχε καταβάλει 6 εκατ. δολάρια με την προοπτική ο Μέσι να αγωνιστεί - Εν τέλει ο ηγέτης της ομάδας δεν αγωνίστηκε και η εταιρεία ζητά αποζημίωση

Νομική διαμάχη έχει ανοίξει στις ΗΠΑ με εμπλεκόμενους τον Λιονέλ Μέσι και την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής, έπειτα από αγωγή που αφορά κατηγορίες για απάτη και παραβίαση συμβολαίου.

Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο φιλικές αναμετρήσεις της «Αλμπισελέστε» το 2025 απέναντι σε Βενεζουέλα και Πουέρτο Ρίκο.

Η εταιρεία «VID», που είχε αναλάβει τη διοργάνωση, υποστηρίζει ότι κατέβαλε περίπου 6 εκατ. ευρώ για τα δικαιώματα, με ρητή πρόβλεψη τη συμμετοχή του Μέσι για τουλάχιστον 30 λεπτά σε κάθε παιχνίδι.

Σύμφωνα με την προσφυγή, ο Λατινομαερικάνος άσος δεν αγωνίστηκε στο ματς με τη Βενεζουέλα, παρότι δεν υπήρχε πρόβλημα τραυματισμού, ενώ την επόμενη ημέρα χρησιμοποιήθηκε κανονικά από την Ίντερ Μαϊάμι, πετυχαίνοντας μάλιστα δύο τέρματα.

Η ίδια εταιρεία επικαλείται επιπλέον οικονομική ζημία ύψους περίπου 1 εκατ. ευρώ λόγω αλλαγής έδρας σε έναν από τους αγώνες, ενώ κάνει λόγο και για μη υλοποίηση συμφωνίας που προέβλεπε μελλοντική αποζημίωση μέσω διοργάνωσης αγώνων στην Κίνα.

Παρόμοιες υποθέσεις έχουν απασχολήσει πρόσφατα τα αμερικανικά δικαστήρια, με επίκεντρο τη μη συμμετοχή του Μέσι σε αγώνες που είχαν προβληθεί με υψηλές προσδοκίες, προκαλώντας αντιδράσεις για παραπλανητική προώθηση.

