Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.
Αισθάνομαι τη στήριξη του κόσμου, λέει ο Σλοτ
Παρά τα απανωτά αρνητικά αποτελέσματα, αισθάνεται ότι χαίρει της στήριξης του κόσμου και της διοίκησης της Λίβερπουλ.
Τι και αν αυτή τη σεζόν η δικοίηση της Λίβερπουλ έβαλε βαθια το χέρι στη τσέπη και ξόδεψε τα περισσότερα χρήματα από ποτέ για μεταγραφές. Το αποτέλεσμα δεν δικαίωσε τους οπαδούς των Reds και δεν ανταποκρίθηκε σε καμία περίπτωση στους στόχους της . Μιας και μετά την κατάκτηση του 20ου πρωταθλήματος στην ιστορία του η ομάδα παρουσιάζεται πολλές φορές σαν χαμένη στον αγωνιστικό χώρο και φιγουράρει στην 5η θέση της Premier League.
Χωρίς να έχουν πλέον και μαθηματικά ελπίδες να κατακτήσουν το πρωτάθλημα, μετά από μια κάκιστη εμφάνιση κόντρα στη Σίτι (4-0) όπου και την έθεσε εκτός FA cup. Οι Reds έχουν πλέον μόνο πίστη για την ανατροπή μετά πρώτο παιχνίδι των προημιτελικών της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσής. Αφού ηττήθηκαν 2-0 από την Παρί Σεν Ζερμέν στο «Παρκ ντε πρενς», όμως ο Σλοτ δεν δείχνει να επηρεάζεται από όσα λέγονται.
Για να γίνουμε λίγο πιο αναλυτικοί, είναι σαφές ότι με 17 ήττες αυτή τη σεζόν είναι λογικό να υπάρχει γκρίνια από τους οπαδους των Reds γύρω από τον Ολλανδό τεχνικό, μιας και τα αποτελέσματα που έρχονται δεν δικαιώνουν τις επιλογές του. Ωστόσο αν και ακούγεται παράδοξο ο ίδιος έκανε σαφές με δηλώσεις του ότι νιώθει τη στήριξή τους!
«Αισθάνομαι τη στήριξη από τους ιδιοκτήτες, αλλά και από τους Έντουαρντς και Χιουζ, ακόμα και από τον κόσμο, όσο περίεργο κι αν μπορεί ν' ακουστεί αυτό. Νομίζω πως όλοι γνωρίζουν και αντιλαμβάνονται σε τι περίοδο βρισκόμαστε...» ανέφερε χαρακητηριστικά.
gazzetta.gr
"I feel the support of the fans"— Sky Sports News (@SkySportsNews) April 10, 2026
Arne Slot responds to reports that the Liverpool hierarchy want him to remain in charge next season and previews a 'defining' week of the season, with Fulham and PSG on the horizon 🔴 pic.twitter.com/GpTnDvoZOO
