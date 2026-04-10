Τα σενάρια για να τερματίσει πρώτος ο Ολυμπιακός στη EuroLeague
Τα σενάρια για να τερματίσει πρώτος ο Ολυμπιακός στη EuroLeague

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ (16/4, 21:15) και έχει την ευκαιρία να τερματίσει στην πρώτη θέση της κατάταξης πριν από τα playoffs

Τα σενάρια για να τερματίσει πρώτος ο Ολυμπιακός στη EuroLeague
Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από τη Σόφια επικρατώντας της Χάποελ Τελ Αβίβ στην Arena 8888 και δίνοντας συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα στη EuroLeague.

Ήταν η τρίτη συνεχόμενη νίκη και η πέμπτη στα τελευταία έξι ματς για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, που έχει εδραιωθεί στην κορυφή της κατάταξης και πλέον έχει την ευκαιρία να «κλειδώσει» την πρωτιά στην αναμέτρηση της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής με την Αρμάνι Μιλάνο στο Φάληρο (16/4, 21:15).

Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στη regular season μπροστά στον κόσμο τους, αντιμετωπίζοντας την αδιάφορη βαθμολογικά Αρμάνι, που έχει 12 ήττες σε 18 αγώνες μακριά από το Μιλάνο.

Ο Ολυμπιακός οδηγεί την κούρσα στην κατάταξη με ρεκόρ 25-12, ενώ η Βαλένθια ανέβηκε στο 24-13, μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού.

Πλέον ο Ολυμπιακός μπορεί να βρει πρώτος

- με νίκη επί της Αρμάνι Μιλάνο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

- με ήττα από την Αρμάνι και ήττα της Βαλένθια στο Σαράγεβο από την Dubai Basketball (17/4, 19:00).

Αν οι Πειραιώτες ηττηθούν από την Αρμάνι και η Βαλένθια νικήσει την Dubai Basketball, τότε η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα τερματίσει δεύτερη αφού οι Ισπανοί υπερτερούν στην ισοβαθμία, κάνοντας το 2-0 στις μεταξύ τους αναμετρήσεις.

