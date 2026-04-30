Το σχόλιο του Κέβιν Χαρτ για τον Τιμοτέ Σαλαμέ: Έχει το σώμα Γερμανίδας γυναίκας
Ο Τιμοτέ Σαλαμέ σε συνέντευξή του στο παρελθόν είχε εξομολογηθεί πως έχει χάσει ρόλους επειδή «δεν έχει το κατάλληλο σώμα» για τα πρότυπα του Χόλιγουντ
Ένα σχόλιο έκανε ο Κέβιν Χαρτ για τον Τιμοτέ Σαλαμέ, δηλώνοντας πως έχει το σώμα Γερμανίδας γυναίκας.
Ο ηθοποιός βρέθηκε στο podcast Call Her Daddy, όπου κλήθηκε να κάνει χιουμοριστικά σχόλια για διάσημα πρόσωπα. Όταν άκουσε το όνομα του Τιμοτέ Σαλαμέ, αναφέρθηκε στη σωματοδομή του, προκαλώντας αμηχανία.
«Έχει το σώμα μιας Γερμανίδας γυναίκας», είπε χαρακτηριστικά ο Κέβιν Χαρτ, με την παρουσιάστρια Άλεξ Κούπερ να μην αντιδρά αμέσως. Τότε ο ηθοποιός την κοίταξε και άρχισε να γελά, με εκείνη να προχωρά στο επόμενο όνομα.
Το περιστατικό συνέβη ενώ ο Τιμοτέ Σαλαμέ έχει μιλήσει ανοιχτά για την κριτική που έχει δεχτεί στο παρελθόν για το σώμα του, αποκαλύπτοντας ότι είχε χάσει ρόλους επειδή δεν ταίριαζε στα «στερεοτυπικά» πρότυπα φυσικής κατάστασης του Χόλιγουντ: «Πάντα έπαιρνα την ίδια απάντηση. "Δεν έχεις το κατάλληλο σώμα". Μια φορά, ένας ατζέντης μου είπε "Έχω κουραστεί να ακούω το ίδιο σχόλιο. Θα σταματήσουμε να σε προτείνουμε για μεγαλύτερα πρότζεκτ, γιατί δεν παίρνεις βάρος". Προσπαθούσα να πάρω βάρος. Δεν μπορούσα. Ουσιαστικά δεν γινόταν. Ο μεταβολισμός μου ή ό,τι στο καλό ήταν, δεν το επέτρεπε», είχε δηλώσει στο Rolling Stone.
Παρότι το κόνσεπτ της συζήτησης ήταν καθαρά χιουμοριστικό, το σχόλιο για τον Σαλαμέ προκάλεσε αντιδράσεις, με πολλούς να μιλούν για body shaming.
