Ρονάλντο, Μέσι, Εμπαμπέ και Βινίσιους μετατρέπονται σε... Lego και μένουν άναυδοι με τις φιγούρες τους, δείτε βίντεο

Η LEGO χρησιμοποιεί αυτές τις φιγούρες, ώστε οι οπαδοί να μπορούν να αλληλεπιδρούν με τα είδωλά τους πέρα από τον αγώνα και από τις πρώτες αντιδράσεις φαίνεται να το έχει πετύχει.Τα βίντεο με τους τέσσερις παίκτες έχουν δεχτεί χιλιάδες σχόλια ενώ η εταιρία ετοιμάζεται να κάνει... χρυσές δουλειές, βλέποντας την απήχηση που είχε αυτή η πρωτοβουλία.Και μπορεί η τιμή να είναι λίγο «τσιμπημένη» (κάθε φιγούρα κοστίζει 85 ευρώ), ωστόσο όταν πρόκειται για συλλεκτική έκδοση της LEGO και μάλιστα με κατασκευή που μετατρέπεται σε δύο διαφορετικές παραστάσεις, τότε είναι ένα έξοδο που αξίζει να κάνει κάποιος.Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην πρώτη φιγούρα φαίνεται την ώρα που πανηγυρίζει με το χαρακτηριστικό και αγαπημένο σε όλους μας «Σιουυυυυυ», ενώ η ίδια κατασκευή αλλάζει και δείχνει τον Πορτογάλο να επιχειρεί ένα εντυπωσιακό ανάποδο ψαλιδάκι.Από τη μεριά του ο Λιονέλ Μέσι φαίνεται στην πρώτη φιγούρα να ευχαριστεί το θεό (κίνηση που κάνει μετά από κάθε τέρμα που πετυχαίνει), ενώ η δεύτερη τον δείχνει να τρέχει με τη μπάλα στα πόδια.Ο Εμπαπέ βλέπει τον εαυτό του σαν LEGO, που στη μία κατασκευή είναι χαμογελαστός και στη δεύτερη εξαπολύει έναν κεραυνό ο οποίος καταλήγει στο αντίπαλο τέρμα.Στο ίδιο ακριβώς μοτίβο είναι και η LEGO φιγούρα του Βινίσιους Τζούνιορ, ο οποίος βλέπει τον εαυτό του χαμογελαστό στο κέντρο του γηπέδου και στη δεύτερη κατασκευή να πιάνει το δυνατό σουτ και να σκοράρει.