Ρονάλντο, Μέσι, Εμπαμπέ και Βινίσιους μετατρέπονται σε... Lego και μένουν άναυδοι με τις φιγούρες τους, δείτε βίντεο
Ρονάλντο, Μέσι, Εμπαμπέ και Βινίσιους μετατρέπονται σε... Lego και μένουν άναυδοι με τις φιγούρες τους, δείτε βίντεο
Τα συλλεκτικά σετ κατασκευής LEGO με τους τέσσερις αστέρες του ποδοσφαίρου κυκλοφόρησαν και τρέλαναν τους φιλάθλους ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026
Μία ευχάριστη έκπληξη περίμενε τέσσερις από τους πλέον αγαπημένους ποδοσφαιριστές των φιλάθλων, από την εταιρία LEGO.
Λιονέλ Μέσι,Κριστιάνο Ρονάλντο, Κιλιάν Εμπαπέ και Βινίσιους Τζούνιορ είδαν τους εαυτούς τους να μετατρέπονται σε φιγούρες και να αποτελούν τα πρώτα συλλεκτικά σετ κατασκευής, με πρωταγωνιστές τους ίδιους εν ώρα δράσης.
Οι αντιδράσεις τους μόλις αντίκρισαν ολοκληρωμένα τα σετ, ήταν πραγματικά μοναδικές, μη μπορώντας να πιστέψουν στις ομοιότητες.
Φορώντας τις φανέλες των εθνικών τους ομάδων (ο Μέσι της Αργεντινής, ο Ρονάλντο της Πορτογαλίας, ο Βινίσιους της Βραζιλίας και ο Εμπαπέ της Γαλλίας) οι τέσσερις αστέρες κοιτάζουν με προσοχή τις φιγούρες τους, σχολιάζουν τα χρώματα, την κίνηση καθώς και το προσωπικό τους αγωνιστικό στυλ, μέσα από τα αγαπημένα τουβλάκια.
Η κάθε συλλεκτική κατασκευή, μετατρέπεται σε δύο διαφορετικές, ενώ κάθε παίκτης ξεχωρίζει με το νούμερο της φανέλας του, το χτένισμα που έχει, ακόμα και τα τατουάζ που κοσμούν το σώμα του.
Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος μιας φιλόδοξης παγκόσμιας στρατηγικής της LEGO. Η μάρκα επιδιώκει να συνδέσει το ποδόσφαιρο με τη δημιουργικότητα, εκμεταλλευόμενη την προσμονή των φιλάθλων για το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.
Ωστόσο ο στόχος πάει και ένα βήμα παραπέρα, μιας και το πραγματικό νόημα πίσω από αυτή τη συνεργασία, είναι η γέφυρα μεταξύ των γενεών...
Λιονέλ Μέσι,Κριστιάνο Ρονάλντο, Κιλιάν Εμπαπέ και Βινίσιους Τζούνιορ είδαν τους εαυτούς τους να μετατρέπονται σε φιγούρες και να αποτελούν τα πρώτα συλλεκτικά σετ κατασκευής, με πρωταγωνιστές τους ίδιους εν ώρα δράσης.
Οι αντιδράσεις τους μόλις αντίκρισαν ολοκληρωμένα τα σετ, ήταν πραγματικά μοναδικές, μη μπορώντας να πιστέψουν στις ομοιότητες.
Φορώντας τις φανέλες των εθνικών τους ομάδων (ο Μέσι της Αργεντινής, ο Ρονάλντο της Πορτογαλίας, ο Βινίσιους της Βραζιλίας και ο Εμπαπέ της Γαλλίας) οι τέσσερις αστέρες κοιτάζουν με προσοχή τις φιγούρες τους, σχολιάζουν τα χρώματα, την κίνηση καθώς και το προσωπικό τους αγωνιστικό στυλ, μέσα από τα αγαπημένα τουβλάκια.
Η κάθε συλλεκτική κατασκευή, μετατρέπεται σε δύο διαφορετικές, ενώ κάθε παίκτης ξεχωρίζει με το νούμερο της φανέλας του, το χτένισμα που έχει, ακόμα και τα τατουάζ που κοσμούν το σώμα του.
Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος μιας φιλόδοξης παγκόσμιας στρατηγικής της LEGO. Η μάρκα επιδιώκει να συνδέσει το ποδόσφαιρο με τη δημιουργικότητα, εκμεταλλευόμενη την προσμονή των φιλάθλων για το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.
Ωστόσο ο στόχος πάει και ένα βήμα παραπέρα, μιας και το πραγματικό νόημα πίσω από αυτή τη συνεργασία, είναι η γέφυρα μεταξύ των γενεών...
Η LEGO χρησιμοποιεί αυτές τις φιγούρες, ώστε οι οπαδοί να μπορούν να αλληλεπιδρούν με τα είδωλά τους πέρα από τον αγώνα και από τις πρώτες αντιδράσεις φαίνεται να το έχει πετύχει.
Τα βίντεο με τους τέσσερις παίκτες έχουν δεχτεί χιλιάδες σχόλια ενώ η εταιρία ετοιμάζεται να κάνει... χρυσές δουλειές, βλέποντας την απήχηση που είχε αυτή η πρωτοβουλία.
Και μπορεί η τιμή να είναι λίγο «τσιμπημένη» (κάθε φιγούρα κοστίζει 85 ευρώ), ωστόσο όταν πρόκειται για συλλεκτική έκδοση της LEGO και μάλιστα με κατασκευή που μετατρέπεται σε δύο διαφορετικές παραστάσεις, τότε είναι ένα έξοδο που αξίζει να κάνει κάποιος.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην πρώτη φιγούρα φαίνεται την ώρα που πανηγυρίζει με το χαρακτηριστικό και αγαπημένο σε όλους μας «Σιουυυυυυ», ενώ η ίδια κατασκευή αλλάζει και δείχνει τον Πορτογάλο να επιχειρεί ένα εντυπωσιακό ανάποδο ψαλιδάκι.
Από τη μεριά του ο Λιονέλ Μέσι φαίνεται στην πρώτη φιγούρα να ευχαριστεί το θεό (κίνηση που κάνει μετά από κάθε τέρμα που πετυχαίνει), ενώ η δεύτερη τον δείχνει να τρέχει με τη μπάλα στα πόδια.
Ο Εμπαπέ βλέπει τον εαυτό του σαν LEGO, που στη μία κατασκευή είναι χαμογελαστός και στη δεύτερη εξαπολύει έναν κεραυνό ο οποίος καταλήγει στο αντίπαλο τέρμα.
Στο ίδιο ακριβώς μοτίβο είναι και η LEGO φιγούρα του Βινίσιους Τζούνιορ, ο οποίος βλέπει τον εαυτό του χαμογελαστό στο κέντρο του γηπέδου και στη δεύτερη κατασκευή να πιάνει το δυνατό σουτ και να σκοράρει.
Τα βίντεο με τους τέσσερις παίκτες έχουν δεχτεί χιλιάδες σχόλια ενώ η εταιρία ετοιμάζεται να κάνει... χρυσές δουλειές, βλέποντας την απήχηση που είχε αυτή η πρωτοβουλία.
Και μπορεί η τιμή να είναι λίγο «τσιμπημένη» (κάθε φιγούρα κοστίζει 85 ευρώ), ωστόσο όταν πρόκειται για συλλεκτική έκδοση της LEGO και μάλιστα με κατασκευή που μετατρέπεται σε δύο διαφορετικές παραστάσεις, τότε είναι ένα έξοδο που αξίζει να κάνει κάποιος.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην πρώτη φιγούρα φαίνεται την ώρα που πανηγυρίζει με το χαρακτηριστικό και αγαπημένο σε όλους μας «Σιουυυυυυ», ενώ η ίδια κατασκευή αλλάζει και δείχνει τον Πορτογάλο να επιχειρεί ένα εντυπωσιακό ανάποδο ψαλιδάκι.
Από τη μεριά του ο Λιονέλ Μέσι φαίνεται στην πρώτη φιγούρα να ευχαριστεί το θεό (κίνηση που κάνει μετά από κάθε τέρμα που πετυχαίνει), ενώ η δεύτερη τον δείχνει να τρέχει με τη μπάλα στα πόδια.
Ο Εμπαπέ βλέπει τον εαυτό του σαν LEGO, που στη μία κατασκευή είναι χαμογελαστός και στη δεύτερη εξαπολύει έναν κεραυνό ο οποίος καταλήγει στο αντίπαλο τέρμα.
Στο ίδιο ακριβώς μοτίβο είναι και η LEGO φιγούρα του Βινίσιους Τζούνιορ, ο οποίος βλέπει τον εαυτό του χαμογελαστό στο κέντρο του γηπέδου και στη δεύτερη κατασκευή να πιάνει το δυνατό σουτ και να σκοράρει.
