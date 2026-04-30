Τουλάχιστον 17 σεισμοί το τελευταίο 24ωρο κοντά στην Area 51 στη Νεβάδα, ανησυχίες για υπόγειες δοκιμές όπλων
Σύμφωνα με πληροφορίες της Γεωλογικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS) ο μεγαλύτερος σεισμός που καταγράφηκε ήταν 4,4 Ρίχτερ με επίκεντρο σε βάθος μόλις 4 χιλιόμετρα - Η περιοχή δεν φημίζεται για έντονη σεισμική δραστηριότητα
Τουλάχιστον 17 σεισμοί σημειώθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες κοντά στην Area51 της Νεβάδα προκαλώντας ανησυχίες και σενάρια για πιθανές υπόγειες δοκιμές όπλων.
Παράλληλα, εξήγησε ότι οι σεισμοί και οι υπόγειες εκρήξεις μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να δημιουργούν παρόμοια σεισμικά χαρακτηριστικά, ειδικά όταν η ενέργεια απελευθερώνεται ξαφνικά κάτω από την επιφάνεια. Σύμφωνα με τον γεωφυσικό το μικρό βάθος του ισχυρότερου σεισμού, περίπου τέσσερα χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια, ήταν αξιοσημείωτο.
Ωστόσο, τόνισε ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να πρόκειται για φυσική σεισμική δραστηριότητα. Παρ’ όλα αυτά, ανέφερε πως υπήρχε «κάποια αβεβαιότητα» στα δεδομένα, γεγονός που έκανε το φαινόμενο «άξιο συζήτησης» σχετικά με το ενδεχόμενο μυστικής υπόγειας πυρηνικής δοκιμής.
Παράλληλα, υπογράμμισε πως κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για φυσικό σεισμό. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι υπήρχε «κάποια αμφιβολία» στα σεισμικά δεδομένα και είπε ότι τα ασυνήθιστα χαρακτηριστικά είχαν ως αποτέλεσμα να κάνουν τη δραστηριότητα «άξια συζήτησης στο πλαίσιο του εάν πρόκειται για μυστική υπόγεια πυρηνική δοκιμή».
Ο τελευταίος σεισμός που σημειώθηκε στην περιοχή ήταν στις 12:43 (ώρα Ελλαδας) το μεσημέρι της Πέμπτη.
Περισσότεροι από 100 άνθρωποι ανέφεραν στη Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ ότι έγινε αισθητή κάποια δόνηση στην περιοχή. Ωστόσο, στην περιοχή κατοικούν κυρίως στρατιωτικό προσωπικό, εργολάβοι και υπάλληλοι.
Over a dozen earthquakes struck near Nevada's Area 51 in the past 24 hours. - Daily Mail pic.twitter.com/ZopeumJYzx— Open Source Intel (@Osint613) April 30, 2026
«Ασυνήθιστο μέρος για να συμβεί σεισμός»Ο γεωφυσικός, Στέφαν Μπερνς, χαρακτήρισε την τοποθεσία ως «ένα ασυνήθιστο μέρος για να συμβεί σεισμός», επισημαίνοντας ότι η περιοχή ιστορικά παρουσιάζει χαμηλή σεισμική δραστηριότητα σε σύγκριση με άλλες περιοχές.
