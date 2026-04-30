Χρήστος Μάστορας για Αντώνη Ρέμο μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεών τους: Αυτή την υπέροχη χρονιά την είχα ανάγκη
Μία αναφορά στον Αντώνη Ρέμο έκανε ο Χρήστος Μάστορας με μία ανάρτηση στα social media.

Ο τραγουδιστής μοιράστηκε μια στιχομυθία που είχαν στη σκηνή, λίγες ημέρες μετά το τέλος των εμφανίσεών τους σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, αποκαλώντας τον Αντώνη Ρέμο «μεγάλο αδερφό». Ο Χρήστος Μάστορας μετέφερε επίσης τις εντυπώσεις του από τη συνεργασία τους και τόνισε πως είχε την ανάγκη να δουλέψει στο πλευρό ενός συναδέλφου, τον οποίο εκτιμά και θαυμάζει.

Δημοσιεύοντας στον λογαριασμό του στο Instagram ένα reel με κοινές τους φωτογραφίες, ο Χρήστος Μάστορας έγραψε: «Αντώνη φέτος ένιωσα πως είναι να τραγουδάς με τον μεγάλο σου αδερφό. Ένιωσα σαν να έχουμε μοιραστεί ένα παιδικό δωμάτιο με κιθάρες και τύμπανα, με κασέτες και cd, αφίσες και βιβλία. Τι όμορφο πράγμα να μπλέκονται οι ψυχές και φωνές σε απόλυτη αρμονία».

Ταυτόχρονα, μοιράστηκε μια στιγμή από το νυχτερινό κέντρο. «Σου είπα για πλάκα προχθές πάνω στη σκηνή, τώρα που θα κάνεις το διάλειμμα που τόσο αξίζεις -για να χαρείς τις προσωπικές στιγμές που δυστυχώς κάπως αυτή η δουλειά στερεί από τους ανθρώπους μας κι από εμάς φυσικά- μπορώ να δανειστώ 5-10 επιτυχίες σου; Έτσι για να την ''δω'' λίγο κι εγώ Ρέμος. Μου είπες δεν έχεις ανάγκη εσύ…», περιέγραψε.

«Η αλήθεια όμως είναι πως αυτή την υπέροχη χρονιά την είχα ανάγκη μέσα μου. Είχα ανάγκη να τραγουδήσω δίπλα σε ένα τόσο σπουδαίο ερμηνευτή, να ακούσω τις συμβουλές του, να εξελιχθώ και να ωριμάσω όπως θα γινόταν αν τραγουδούσα, με κάποιον που με νοιάζεται πραγματικά, με τον μεγάλο μου αδερφό. Σ' αγαπώ, αδερφέ», έγραψε κλείνοντας.

Δείτε Επίσης