Ατρόμητος: Μειώθηκε η ποινή του Κέρκεζ σε τέσσερις αγωνιστικές
SPORTS
Ο Βόσνιος τεχνικός είχε τιμωρηθεί με ποινή επτά αγωνιστικών για την αποβολή του στο ματς με την ΑΕΛ

Πέτυχε τον στόχο της η έφεση που είχε καταθέσει ο Ατρόμητος και έτσι ο Ντούσαν Κέρκεζ θα καθίσει ξανά στον πάγκο του έως το τέλος της σεζόν.

Ο έμπειρος τεχνικός είχε αποβληθεί μετά τις διαμαρτυρίες του στο ματς με την ΑΕΛ (βασικά μετά το γκολ με το οποίο η ΑΕΛ μείωσε σε 3-2) και η πειθαρχική επιτροπή της Λίγκας τον τιμώρησε με επτά αγωνιστικές!

Ο Ατρόμητος κατέθεσε έφεση και η αρμόδια Επιτροπή της Ομοσπονδίας έκρινε ότι πρέπει να τιμωρηθεί με τέσσερις αγωνιστικές.

Δεδομένου ότι έχει ήδη εκτίσει τις δύο πρώτες, ο Κέρκεζ θα απουσιάσει κι από τους αγώνες  με τον Αστέρα στην Τρίπολη, καθώς και στην εντός έδρας αναμέτρηση της 7ης αγωνιστικής με τον Παναιτωλικό (9/5) και θα επιστρέψει στα καθήκοντά του στην αναμέτρηση της 12ης Μαΐου με την Κηφισιά στη Νεάπολη.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

