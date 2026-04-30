Ατρόμητος: Μειώθηκε η ποινή του Κέρκεζ σε τέσσερις αγωνιστικές
Ο Βόσνιος τεχνικός είχε τιμωρηθεί με ποινή επτά αγωνιστικών για την αποβολή του στο ματς με την ΑΕΛ
Πέτυχε τον στόχο της η έφεση που είχε καταθέσει ο Ατρόμητος και έτσι ο Ντούσαν Κέρκεζ θα καθίσει ξανά στον πάγκο του έως το τέλος της σεζόν.
Ο έμπειρος τεχνικός είχε αποβληθεί μετά τις διαμαρτυρίες του στο ματς με την ΑΕΛ (βασικά μετά το γκολ με το οποίο η ΑΕΛ μείωσε σε 3-2) και η πειθαρχική επιτροπή της Λίγκας τον τιμώρησε με επτά αγωνιστικές!
Ο Ατρόμητος κατέθεσε έφεση και η αρμόδια Επιτροπή της Ομοσπονδίας έκρινε ότι πρέπει να τιμωρηθεί με τέσσερις αγωνιστικές.
Δεδομένου ότι έχει ήδη εκτίσει τις δύο πρώτες, ο Κέρκεζ θα απουσιάσει κι από τους αγώνες με τον Αστέρα στην Τρίπολη, καθώς και στην εντός έδρας αναμέτρηση της 7ης αγωνιστικής με τον Παναιτωλικό (9/5) και θα επιστρέψει στα καθήκοντά του στην αναμέτρηση της 12ης Μαΐου με την Κηφισιά στη Νεάπολη.
