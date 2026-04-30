«Τοξική ρητορική και διαστρέβλωση της πραγματικότητας» απαντά η κυβέρνηση στον Ανδρουλάκη
«Ο κ. Ανδρουλάκης εμφανίζεται για ακόμη μία φορά κατώτερος των περιστάσεων», σχολιάζουν χαρακτηριστικά κυβερνητικές πηγές
Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο απαντούν κυβερνητικές πηγές στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τον για περαιτέρω διολίσθηση του πολιτικού του λόγου, ακόμη και από το βήμα της Βουλής. Όπως επισημαίνουν, η χρήση ύβρεων και η έντονα τοξική ρητορική που υιοθέτησε δεν διαφοροποιούνται, όπως λένε, από τις ακραίες φωνές του πολιτικού φάσματος.
Ειδική αναφορά γίνεται στις δηλώσεις του για τη διαδικασία επιλογής προέδρων σε τρεις Ανεξάρτητες Αρχές, την οποία χαρακτήρισε «πραξικόπημα» και «θεσμική εκτροπή». Κυβερνητικοί κύκλοι υποστηρίζουν ότι πρόκειται για πλήρη διαστρέβλωση της πραγματικότητας, τονίζοντας ότι για πρώτη φορά εφαρμόστηκε ανοικτή δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, προσελκύοντας υποψηφίους υψηλού επιπέδου — διαδικασία που, όπως σημειώνουν, είχε ζητήσει και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι ο Πρόεδρος της Βουλής εισηγήθηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων πρόσωπα εγνωσμένου κύρους για δύο από τις Ανεξάρτητες Αρχές, στο πλαίσιο μιας θεσμικά κατοχυρωμένης και διαφανούς διαδικασίας.
Στον αντίποδα, κυβερνητικές πηγές κατηγορούν τον κ. Ανδρουλάκη ότι είχε προαποφασίσει να υπονομεύσει τη διαδικασία, κάνοντας λόγο για συνεννόηση με λαϊκιστικές και ακραίες δυνάμεις του Κοινοβουλίου. Μάλιστα, επικαλούνται δημόσιες αντιπαραθέσεις μεταξύ στελεχών του ΠΑΣΟΚ και εκπροσώπων αυτών των χώρων ως ενδεικτικές της έντασης που έχει δημιουργηθεί.
«Ο κ. Ανδρουλάκης εμφανίζεται για ακόμη μία φορά κατώτερος των περιστάσεων», σχολιάζουν χαρακτηριστικά, προαναγγέλλοντας παράλληλα ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξει συνέχεια, με περισσότερα στοιχεία — τα οποία, όπως τονίζουν, δεν θα είναι ευχάριστα για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
Για φαυλότητα και αντιθεσμικές μεθοδεύσεις από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. «Οι μάσκες έπεσαν. Δεν έχει κανένας πολίτης πια αμφιβολία για την παρακμή στην οποία έχετε οδηγήσει τους θεσμούς», αναφέρεται μεταξύ άλλων.
«Φαυλότητα και αντιθεσμικές μεθοδεύσεις»
Αναλυτικά η ανακοίνωσή του ΠΑΣΟΚ
«Πήρε στο Μέγαρο Μαξίμου κοντά 7 ώρες για να τοποθετηθεί για όσα πρωτοφανή συνέβησαν σήμερα στη Διάσκεψη των Προέδρων.
Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια κύριοι και κυρίες του Μαξίμου:
Για ποιον λόγο ο Πρόεδρος της Βουλής ανέβαλε την ψηφοφορία για την πλήρωση της θέσης της επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα;
Έχετε απάντηση;
Χρειάζεστε άλλες 7 ώρες… να το μελετήσετε το θέμα; Σήμερα αποκαλύφθηκαν ξανά μέρα -μεσημέρι η φαυλότητα και οι αντιθεσμικές μεθοδεύσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
Οι μάσκες έπεσαν. Δεν έχει κανένας πολίτης πια αμφιβολία για την παρακμή στην οποία έχετε οδηγήσει τους θεσμούς.
Όσο για τις απειλές, ας γνωρίζετε ότι στη Δημοκρατική Παράταξη δεν σας παίρνει!».
