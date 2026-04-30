Κριστιάνο Ρονάλντο: «Το τέλος της καριέρας μου πλησιάζει... ας απολαύσουμε κάθε αγώνα», βίντεο
Για την επιρροή που έχει τόσο στις προηγούμενες όσο και στις επόμενες γενιές μίλησε ο Πορτογάλος σταρ, ο οποίος παραδέχθηκε δημόσια ότι δεν θα αργήσει η στιγμή που θα κρεμάσει τα παπούτσια του
Mετά τη χθεσινή (29/05) νίκη της Αλ Νασρ με 2-0 επί της Αλ-Αχλί, η οποία περιελάμβανε για ακόμα μία φορά στον πίνακα των σκόρερς το όνομα του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Πορτογάλος σταρ μίλησε στο Canal GOAT BR και αναφέρθηκε λεπτομερώς στο τέλος της καριέρας του που πλησιάζει.
Όταν ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο για το πότε θα... κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπόυτσια, με περίσσια ειλικρίνεια ο Κριστιάνο απάντησε: «Το τέλος της καριέρας μου πλησιάζει... ας απολαύσουμε κάθε αγώνα.
Η καριέρα μου ήταν λαμπρή και θέλω να συνεχίσει να είναι έτσι. Την απολαμβάνω ακόμα και εξακολουθώ να σκοράρω. Συνεχίζω να παίζω όχι μόνο για αυτή τη γενιά, αλλά και για την προηγούμενη και για την επόμενη. Το απολαμβάνω μέρα με τη μέρα, αγώνα με τον αγώνα, χρόνο με τον χρόνο, ακόμα και τώρα που πλησιάζω στο τέλος της καριέρας μου. Αυτό είναι γεγονός».
Πέρα από τα ατομικά ρεκόρ, ο Πορτογάλος επικεντρώθηκε και στον συλλογικό στόχο, καθώς και στην πιθανότητα να κατακτήσει τελικά το Πρωτάθλημα στη Σαουδική Αραβία, με τη φανέλα της Αλ Νασρ: «Είναι κάτι που το θέλουμε όλοι πολύ. Είμαστε όλοι πολύ... πρόθυμοι για να κερδίσουμε το πρωτάθλημα».
Στα 41 του, ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να αγωνίζεται με την ίδια ακλόνητη εμμονή... να σκοράρει, να κερδίζει και να αφήνει το στίγμα του. Το τέλος είναι κοντά, αλλά όσο βρίσκεται στο γήπεδο, η φιλοδοξία του φαίνεται να μην έχει ημερομηνία λήξης.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα