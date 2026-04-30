Μπάχαλο στην Βουλή: ΠΑΣΟΚ και Πλεύση Ελευθερίας επιτέθηκαν από κοινού στην κυβέρνηση για να αλληλοκαταγγελθούν στην συνέχεια
Μπάχαλο στην Βουλή: ΠΑΣΟΚ και Πλεύση Ελευθερίας επιτέθηκαν από κοινού στην κυβέρνηση για να αλληλοκαταγγελθούν στην συνέχεια
Αφού επιτέθηκαν στην κυβέρνηση με βαρύτατους χαρακτηρισμούς, Ανδρουλάκης και Κωνσταντοπούλου επιτέθηκαν ο ένας στον άλλον για την συγκρότηση των Ανεξάρτητων Αρχών
Το απόλυτο μπάχαλο τοξικότητας προκλήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής με τον Νίκο Ανδρουλάκη και την Ζωή Κωνσταντοπούλου να επιτίθενται με σφοδρότητα και βαρύτατους χαρακτηρισμούς στην κυβέρνηση μιλώντας για «συμμορίες» και «κότες» για να συνεχίσουν ωστόσο με μια άνευ προηγουμένου μεταξύ τους ανταλλαγή καταγγελιών για την συγκρότηση των Ανεξάρτητων Αρχών.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, επιτέθηκε για μια ακόμα φορά με οξύτητα στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, ενώ στρέφοντας τα πυρά του προς την κυβέρνηση μίλησε για «συμμορία του Μαξίμου».
Παράλληλα μίλησε για πραξικόπημα και εκτροπή από την πλευρά του προεδρείου της Βουλής υποστηρίζοντας πως αν και υπήρξε συμφωνία 3/5 για τον διορισμό της Αικατερίνης Συγγούνα στην θέση προέδρου της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων, ο Νικήτας Κακλαμάνης απέσυρε την υποψηφιότητα, γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν συμφώνησε για τον διορισμό και του Αντώνη Μακρυδημήτρη στον Συνήγορο του Πολίτη.
«Εμείς σε παζάρια δεν μπαίνουμε», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης ενώ επιστρέφοντας το γάντι στην αντιπολίτευση και ειδικά στην Πλεύση Ελευθερίας που νωρίτερα κατήγγειλε το ΠΑΣΟΚ για σύμπλευση με την ΝΔ ως προς την στελέχωση των ανεξάρτητων αρχών είπε : «Τόσους μήνες δεν βρήκατε χρόνο να αξιολογήσετε τα 60 βιογραφικά και να προτείνετε έστω μια υποψηφιότητα; Και αντί να καταγγέλλετε την κυβέρνηση για την εκτροπή καταγγέλλετε το ΠΑΣΟΚ; Γιατί; Γιατί προτείναμε 2 πρόσωπα απ τα οποία στο ένα συμφωνεί η ΝΔ; Τι είναι αυτό; Πλάτη στην κυβέρνηση; Αφήστε τα φθηνά επικοινωνιακά παιχνίδια. Τα περί Βελόπουλου δεν ταιριάζουν στην παράταξη μας. Εμείς ούτε έχουμε συνεργαστεί με Καμμένο ούτε συνέδρια στα μπουζούκια κάνουμε».
Στρέφοντας ωστόσο τα πυρά της και προς το ΠΑΣΟΚ είπε: «Ποιον από την αντιπολίτευση ενημερώσατε για τις προτάσεις σας αναφορικά με τις ανεξάρτητες αρχές; Σας καλώ να συνεννοηθούμε εδώ και 1,5 χρόνο. Δεν το κάνετε. Ούτε ουρά θα γίνετε ούτε τίποτα. Τι παιχνίδια είναι αυτά; Την ώρα που ο Τζαβέλλας κάνει αντισυνταγματική και κακουργηματική παρέμβαση έρχεστε εσείς να διαμορφώσετε συναίνεση για μια συνταξιούχο δικαστικό για την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για την αρχή δηλαδή που εμπλέκεται στην υπόθεση των υποκλοπών».
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, επιτέθηκε για μια ακόμα φορά με οξύτητα στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, ενώ στρέφοντας τα πυρά του προς την κυβέρνηση μίλησε για «συμμορία του Μαξίμου».
«Στα μπουντρούμια θα τους έβαζε»«Σας εκβιάζουν και για θέματα εθνικής ασφάλειας κάνετε τις κότες μπροστά στον εκβιασμό του απόστρατου ισραηλινού αξιωματικού», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Ανδρουλάκης.
Παράλληλα μίλησε για πραξικόπημα και εκτροπή από την πλευρά του προεδρείου της Βουλής υποστηρίζοντας πως αν και υπήρξε συμφωνία 3/5 για τον διορισμό της Αικατερίνης Συγγούνα στην θέση προέδρου της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων, ο Νικήτας Κακλαμάνης απέσυρε την υποψηφιότητα, γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν συμφώνησε για τον διορισμό και του Αντώνη Μακρυδημήτρη στον Συνήγορο του Πολίτη.
«Εμείς σε παζάρια δεν μπαίνουμε», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης ενώ επιστρέφοντας το γάντι στην αντιπολίτευση και ειδικά στην Πλεύση Ελευθερίας που νωρίτερα κατήγγειλε το ΠΑΣΟΚ για σύμπλευση με την ΝΔ ως προς την στελέχωση των ανεξάρτητων αρχών είπε : «Τόσους μήνες δεν βρήκατε χρόνο να αξιολογήσετε τα 60 βιογραφικά και να προτείνετε έστω μια υποψηφιότητα; Και αντί να καταγγέλλετε την κυβέρνηση για την εκτροπή καταγγέλλετε το ΠΑΣΟΚ; Γιατί; Γιατί προτείναμε 2 πρόσωπα απ τα οποία στο ένα συμφωνεί η ΝΔ; Τι είναι αυτό; Πλάτη στην κυβέρνηση; Αφήστε τα φθηνά επικοινωνιακά παιχνίδια. Τα περί Βελόπουλου δεν ταιριάζουν στην παράταξη μας. Εμείς ούτε έχουμε συνεργαστεί με Καμμένο ούτε συνέδρια στα μπουζούκια κάνουμε».
Κωνσταντοπούλου κατά ΔουδωνήΠαίρνοντας τον λόγο η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου πλειοδότησε στους χαρακτηρισμούς κατά της κυβέρνησης αποκαλώντας τα στελέχη της «εγκληματική οργάνωση».
Στρέφοντας ωστόσο τα πυρά της και προς το ΠΑΣΟΚ είπε: «Ποιον από την αντιπολίτευση ενημερώσατε για τις προτάσεις σας αναφορικά με τις ανεξάρτητες αρχές; Σας καλώ να συνεννοηθούμε εδώ και 1,5 χρόνο. Δεν το κάνετε. Ούτε ουρά θα γίνετε ούτε τίποτα. Τι παιχνίδια είναι αυτά; Την ώρα που ο Τζαβέλλας κάνει αντισυνταγματική και κακουργηματική παρέμβαση έρχεστε εσείς να διαμορφώσετε συναίνεση για μια συνταξιούχο δικαστικό για την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για την αρχή δηλαδή που εμπλέκεται στην υπόθεση των υποκλοπών».
Απαντώντας, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, επισήμανε ότι ποτέ τα τελευταία 25 χρόνια που υπάρχει αυτή η διάταξη είχαμε περίπτωση που υπήρχε η πλειοψηφία στο κοινοβούλιο και δεν είχαμε πλήρωση της θέσης στην αρχή… Ήξερα ότι ο Τσίπρας είναι χρυσός χορηγός του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά τελικά είστε όλοι σας».
Δουδωνής: Ο Τσίπρας είναι χρυσός χορηγός
Σε άλλο σημείο ο κ Δουδωνής αναρωτήθηκε: «Γιατί δεν πληρείται η θέση γιατί συμφέρει την ΝΔ. Έγινε εμφανές σε όλη την Ελλάδα εκτός από εσάς που είστε βυθισμένη στην προσωπική πολιτική σας», ενώ στη συνέχεια τόνισε ότι «η ΝΔ ήθελε παζάρι και μπλόφα. Η ΝΔ μπλόφαρε, εμείς είχαμε στάση αρχών».
Η απάντηση Παπασταύρου«Επενδύετε στην υπερχειλίζουσα τοξικότητα» Από την πλευρά της κυβέρνησης ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου, επιχείρησε να επαναφέρει την συζήτηση στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού διαλόγου.
«Σε μια περίοδο πρωτόγνωρων γεωπολιτικών αναταράξεων και γενικευμένης αστάθειας αισθάνομαι ότι έχετε χάσει τον πολιτικό προσανατολισμό» είπε απευθυνόμενος στον κ. Ανδρουλάκη για να προσθέσει: «Επενδύετε στην υπερχειλίζουσα τοξικότητα. Αυτός ο δρόμος δεν είναι θέση ευθύνης. Οδηγεί σε κατήφορο μισαλλοδοξίας και τοξικότητας και αυτό το έχουμε πληρώσει στο παρελθόν. Το να βλέπεις τον πολιτικό σου αντίπαλο ως εχθρό που πρέπει να εξολοθρεύσεις δεν οδηγεί μπροστά. Δεν μπορούμε να έχουμε δικαιοσύνη αλά καρτ. Κάποιες αποφάσεις σας κάνουν ενώ άλλες όχι».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα