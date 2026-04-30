Ρεάλ Μαδρίτης: Χάνει λόγω τραυματισμού την σειρά των playoffs της Euroleague με τη Χάποελ ο Ταβάρες
Ο θηριώδης σέντερ υπέστη ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου στο αριστερό γόνατο στο 1ο δεκάλεπτο του αγώνα με τη Χάποελ στη Μαδρίτη και θα κάνει αγώνα δρόμου να προλάβει το Final 4 της Euroleague, εάν η Ρεάλ πάρει την πρόκριση
Πλήγμα αποτελεί για τη Ρεάλ Μαδρίτης ο τραυματισμός του Έντι Ταβάρες στην πρώτη αναμέτρηση (29/4) με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για τα πλέι οφ της Euroleague, καθώς ο ισπανικός σύλλογος γνωστοποίησε την επομένη ότι ο σέντερ από το Πράσινο Ακρωτήρι υπέστη ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου στο αριστερό γόνατο.
Η Ρεάλ δεν ανακοίνωσε το διάστημα που ο 34χρονος άσος θα μείνει στα... πιτς, ωστόσο αναμένεται ότι ο Ταβάρες θα απουσιάσει από το υπόλοιπο της σειράς με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη και θα δώσει «μάχη με το χρόνο», προκειμένου να είναι έτοιμος για το Final -4 της Αθήνας (22-24/5), εφόσον η «βασίλισσα» πάρει την πρόκριση.
Υπενθυμίζεται ότι ο Ταβάρες συμπεριλήφθηκε στο αρχικό σχήμα της Ρεάλ στο χθεσινοβραδυνό ματς, ωστόσο αγωνίστηκε για μόλις δύο λεπτά και 47 δευτερόλεπτα, προτού αποχωρήσει από το παιχνίδι. Δεν επέστρεψε στην αναμέτρηση, ενώ σήμερα το πρωί υποβλήθηκε σε εξετάσεις, οι οποίες αποκάλυψαν τη ρήξη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι θα είναι δύσκολο να καλυφθεί το κενό του Ταβάρες στη Ρεάλ, καθώς είναι φέτος πρώτος στη Euroleague σε κοψίματα (1.8 ανά αγώνα) και τέταρτος σε ριμπάουντ (6.6 ανά παιχνίδι), ενώ είναι ο μόνος παίκτης της ισπανικής ομάδας που έχει αγωνιστεί βασικός και στα 39 ματς της ομάδας στην τρέχουσα σεζόν της διοργάνωσης, έχοντας μέσο όρο 9.6 πόντους.
Η ανακοίνωση της Ρεάλ για τον Ταβάρες: «Μετά από τις εξετάσεις που έγιναν σήμερα στον παίκτη μας Έντι Ταβάρες από τις ιατρικές υπηρεσίες της Ρεάλ Μαδρίτης, διαγνώστηκε με ρήξη στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του αριστερού γονάτου. Η ανάρρωσή του θα παρακολουθείται».
O παίκτης από την πλευρά του έγραψε στα social media: «Στη ζωή, δεν μπορούμε να ελέγξουμε πολλά πράγματα. Αυτό που μπορούμε να ελέγξουμε είναι να δώσουμε την πλήρη υποστήριξή μας στην ομάδα μας, η οποία βρίσκεται σε μια πολύ σημαντική στιγμή της σεζόν. Τα δικά μου πράγματα είναι δευτερεύοντα. Μαζί, όλοι μας, έχουμε μια καταπληκτική ομάδα».
Edy Tavares heading to the locker room after a left knee injury in Game 1 against Hapoel 👀#realmadrid #hapoel #paobc #olympiacosbc pic.twitter.com/DIjPVYFF8B— Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) April 29, 2026
En la vida no podemos controlar muchas cosas; lo que sí podemos controlar es dar el máximo apoyo a nuestro equipo, que está en un momento muy importante de la temporada. Lo mío es secundario. Juntos, todos, tenemos un equipazo 💪🏾💪🏾. ¡Hala Madrid y nada más! pic.twitter.com/g2jSJoLYDw— Edy Tavares (@waltertavares22) April 30, 2026
