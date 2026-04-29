Δίκη για Τέμπη: Οι εντάσεις για τη δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου και το νέο «λίφτινγκ» στην αίθουσα για επιπλέον 100 θέσεις
Σφοδρή αντιπαράθεση στο δικαστήριο για τη δήλωση στήριξης της κατηγορίας από το Ελληνικό Δημόσιο, «ωμή παρέμβαση» καταγγέλλουν οι δικηγόροι - Οι αντιδράσεις των συγγενών των θυμάτων και η μήνυση κατηγορούμενου στον Κυρανάκη
Σφοδρά «πυρά» από την υπεράσπιση δέχθηκε χθες στη δίκη για τα Τέμπη το Ελληνικό Δημόσιο εξαιτίας της απόφασής του να καταθέσει δήλωση παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά των τεσσάρων πρώτων κατηγορούμενων της υπόθεσης της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Ωστόσο, το πλέον αξιοσημείωτο είναι ότι στη δήλωση αυτή του Ελληνικού Δημοσίου αντιρρήσεις αναμένεται θα υποβληθούν και από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας, όπως ανακοίνωσε χθες λίγο πριν τη λήξη της συνεδρίασης του δικαστηρίου η συνήγορος συγγενών θυμάτων των Τεμπών, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Ειδικότερα, το Ελληνικό Δημόσιο υπέβαλλε τη περασμένη Δευτέρα δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας για τους κατηγορούμενους: Βασίλειο Σαμαρά σταθμάρχη στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας, Δημήτριο Νικολάου προϊστάμενο του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας ΟΣΕ, Κωνσταντίνο Παυλόπουλο σταθμάρχη στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας και Παναγιώτη Χαμηλό, σταθμάρχη στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας.
Η Νομική Σύμβουλος του Κράτους που υπέβαλλε τη δήλωση στο ακροατήριο για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και συγκεκριμένα του υπουργείου Μεταφορών, είχε επισημάνει στη σχετική τοποθέτησή της πως η ηθική βλάβη του Δημοσίου από τις πράξεις και τις παραλείψεις των τεσσάρων παραπάνω κατηγορούμενων «συνίσταται στην προσβολή της εμπιστοσύνης τους πολιτών στους κρατικούς θεσμούς και στη σοβαρή απαξίωση της διοικητικής και εποπτικής λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος, καθώς και σε τυχόν περιουσιακή ζημία που συνδέεται αιτιωδώς με τις διερευνώμενες πράξεις».
Επιπλέον, κατά το Ελληνικό Δημόσιο, από τις πράξεις που αποδίδονται στους κατηγορούμενους προκύπτει «σοβαρή προσβολή του έννομου αγαθού της ασφάλειες των συγκοινωνιών, ηθική βλάβη του ελληνικού δημοσίου, ως φορέα ευθύνης οργάνωσης, εποπτείας και διασφάλισης της ασφαλούς λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος και υλικές ζημιές του Ελληνικού Δημοσίου, κυρίου του τροχαίου υλικού, αλλά και το σιδηροδρομικού δικτύου και υποδομής».
Οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με το Ελληνικό Δημόσιο και τη Νομική Σύμβουλο του Κράτους που το εκπροσώπησε στο δικαστήριο, «είχαν την ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να βρίσκονται κατά τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023 στο σταθμαρχείο Λάρισας, να ασκούν τα καθήκοντά τους προσήκοντος και με τη δέουσα επιμέλεια διασφαλίζοντας την ασφαλή χάραξη, καθοδήγηση και παρακολούθηση της πορείας των δύο αμαξοστοιχιών». Παρά ταύτα, «προέβησαν σε σωρεία πράξεων ή και παραλείψεών οι οποίες έθεσαν σε κίνηση την αιτιώδη διαδρομή που οδήγησε στην πρόσκρουση των δυο αμαξοστοιχιών».
Σωρεία αντιρρήσεων κατά της παραπάνω δήλωσης του Ελληνικού Δημοσίου υπέβαλλε χθες δια του συνηγόρου του Θέμη Σοφού ο κατηγορούμενος Δημήτριος Νικολάου. Ο συνήγορος του προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας ΟΣΕ, προανήγγειλε και κατάθεση μήνυσης του εντολέα του σε βάρος του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κων. Κυρανάκη για τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης και της ψευδούς καταμήνυσης. Επίσης ο ίδιος κατηγορούμενος επιφυλάχθηκε να υποβάλλει διά του συνηγόρου του και δήλωση υποστήριξη της κατηγορίας κατά του πρώην υπουργού Κώστα Αχ. Καραμανλή στην ανάκριση που βρίσκεται σε εξέλιξη στον Άρειο Πάγο.
Ζητώντας την απόρριψη της δήλωσης υποστήριξης της κατηγορίας του Ελληνικού Δημοσίου ως μη νόμιμης, αβάσιμης και απαράδεκτης, ο κ. Σοφός ανέφερε ότι από τα αποδεικτικά στοιχεία της δικογραφίας «προκύπτει ότι η επέλευση του ζημιογόνου αποτελέσματος οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα οργάνων του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία με παράνομες πράξεις και παραλείψεις τους δημιούργησαν τον αιτιώδη μηχανισμό του αποτελέσματος» δηλαδή τη σύγκρουση των δυο τρένων κατά την οποία χάθηκαν 57 ζωές. «Το Ελληνικό Δημόσιο δια του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι αποκλειστικά υπαίτιο για την πρόκληση του εγκληματικού αποτελέσματος του θανάτου και του τραυματισμού συμπολιτών μας, καθώς άσκησε πλημμελώς την κατά τα εποπτική του αρμοδιότητα σε θέματα σιδηροδρομικής ασφάλειας και συνέβαλε αιτιωδώς δια της παράνομης αυτής παράλειψης στο ζημιογόνο αποτέλεσμα, ενώ τούτο μπορούσε να αποτραπεί», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σοφός.
Συγκεκριμένα, όπως τόνισε ο συνήγορος κατά το χρόνο του επίδικου δυστυχήματος οι σιδηροδρομικές υποδομές δεν υποστηρίζονταν από τεχνολογικά συστήματα ασφαλείας της κίνησης των συρμών «με αποκλειστική ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου», ενώ δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση ώστε το επίπεδο ασφαλείας στους σιδηροδρόμους να προσεγγίσει το μέγιστο. «Οι συγκεκριμένες δικλείδες ασφαλείας θα επέτρεπαν να είχε διορθωθεί το αρχικό λάθος του σταθμάρχη Λάρισας με δεύτερη ενέργεια ώστε να μην αποβεί αυτό μοιραίο» είπε ο κ. Σοφός για να προσθέσει: «Το λάθος του σταθμάρχη θα το σταματούσε η τηλεδιοίκηση, δηλαδή ο σταθμάρχης που θα ασκούσε την τηλεδιοίκηση».
Στο σημείο αυτό η Άλμα Λάτα, μητέρα της 20χρονης Κλαούντιας Λάτα, η οποία έχασε τη ζωή της στα Τέμπη ξέσπασε κατά του εντολέα του κ. Σοφού. «Γιατί ο Νικολάου ο πελάτης σας έβαλε στη θέση του σταθμάρχη τον Σαμαρά; Ήξερε ποιος ήταν ο Σαμαράς. Γιατί τον έβαλε στη θέση αυτή και σκότωσε τα παιδιά μας; Εν γνώσει του τον έβαλε, όχι δεν το δέχομαι», φώναξε η μητέρα της αδικοχαμένης Κλαούντιας με το δικαστήριο να διακόπτει για λίγο τη συνεδρίαση ώστε να πέσουν οι τόνοι.
Μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης του κ. Σοφού (σ.σ. ο ίδιος επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί για τις δηλώσεις υποστήριξης Δικηγορικών Συλλόγων και του Σωματείου «Έλξις»), το λόγο ζήτησαν συνήγοροι συγγενών θυμάτων. Και εκείνοι κατήγγειλαν το Ελληνικό Δημόσιο και συγκεκριμένα το υπουργείο Μεταφορών για την απόφασή του να παρασταθεί στο δικαστήριο κατά των τεσσάρων πρώτων κατηγορούμενων της υπόθεσης. «Αυτό είναι ωμή παρέμβαση αναρμόδιου υπουργού στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Έχουμε ωμή παρέμβαση και θα πρέπει να αποβληθεί το Δημόσιο από τη δίκη» φώναξε ο συνήγορος προς υποστήριξης της κατηγορίας Λουκάς Αποστολίδης απευθυνόμενος στην έδρα, η οποία έχει και τον τελικό λόγο για το αν αυτή η δήλωση θα γίνει δεκτή όχι.
Μήνυση σε Κυρανάκη
«Θα προβάλλομε αντιρρήσεις»
Σε υψηλούς τόνους η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι η δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου υποβάλλεται για πρώτη φορά τώρα (σ.σ. δεν είχε υποβληθεί από την ανάκριση) και είναι αποσπασματική καθώς στρέφεται κατά τεσσάρων μόνο εκ των 36 κατηγορούμενων. «Καταβάλλεται προσπάθεια να στοχοποιηθούν τέσσερις εκ των κατηγορούμενων και βρίσκεται σε εξέλιξη μια οργιώδης προσπάθεια προκειμένου να τη γλυτώσουν κατηγορούμενοι που συνδέονται με τη κυβέρνηση και προστατεύονται από αυτή», είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου και δήλωσε ότι και εκείνη για λογαριασμό των συγγενών των θυμάτων που εκπροσωπεί θα προβάλλει αντιρρήσεις στη δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου.
Πάντως, χθες, οι περισσότεροι συνήγοροι των κατηγορούμενων έκαναν γνωστό στο δικαστήριο ότι δεν ήταν έτοιμοι να αντιλέξουν στις δηλώσεις προς υποστήριξης της κατηγορίας, καθώς δεν είχαν λάβει εγκαίρως τα σχετικά έγγραφα για να τα μελετήσουν. Μάλιστα, συνήγοροι τεσσάρων κατηγορούμενων δήλωσαν ότι δεν πρόκειται να προβάλλουν καμία αντίρρηση κατά των δηλώσεων προς υποστήριξη της κατηγορίας. Οι κατηγορούμενοι αυτοί είναι: Κωνσταντίνος Βενετσανάκος, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Έργων ΕΡΓΟΣΕ, Σταμάτιος Ελευθερίου, στέλεχος ΕΡΓΟΣΕ, Παναγιώτης Θεοχάρης, διευθύνων σύμβουλος ΟΣΕ και Κωνσταντίνος Μουρουδέλης, διευθυντής της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Συστημάτων ΟΣΕ το χρονικό διάστημα από 30-7-2019 έως 30-9-2021.
Νωρίτερα, ο συνήγορος προς υποστήριξη της κατηγορίας Θρ. Κονταξής, ο οποίος εκπροσωπεί την κατηγορούμενη Λουκία Τουμπανάκη, ζήτησε να αποβληθούν από τα δίκη οι Δικηγορικοί Σύλλογοι. «Καλούνται οι κατηγορούμενοι να αντιμετωπίσουν τους Δικηγορικούς Συλλόγους και αυτό συνιστά παραβίαση της αρχής της ισότητας» είπε ο εν λόγω συνήγορος σημειώνοντας ότι η Δικαιοσύνη προστατεύει το δημόσια συμφέροντα και όχι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι όπως υποστήριξαν οι εκπρόσωποί τους στο ακροατήριο. Οι συνήγοροι του κατηγορούμενου Χρήστου Διονέλη δήλωσαν καταρχάς ότι ο εντολέας τους, πρώην διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ, αποχώρησε από τη θέση αυτή το 2019 και ζήτησαν να απορριφθεί η δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας (ΔΣΑ).
Ο συνήγορος του κατηγορούμενου Ιωάννη Κυριαζόπουλου, εκτελεστικού μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ, Στυλιανός Κατσέλης αντιτάχθηκε στη δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας του σωματείου των μηχανοδηγών «Έλξις» και των Δικηγορικών Συλλόγων. «Το σωματείο δεν δικαιούται να παραστεί στη δίκη γιατί δεν έχει άμεση σχέση με τα θύματα. Άμεση σχέση με τα θύματα έχουν μόνο οι οικογένειες τους» τόνισε μεταξύ άλλων ο συνήγορος σημειώνοντας ακόμη πως οι κατηγορούμενοι έχουν έτσι απέναντί τους πολυάριθμους διαδίκους πέραν των συγγενών και καθίσταται έτσι επαχθέστερη η θέση τους. «Εδώ έχουμε όλους τους Συλλόγους απέναντι και το ζήτημα είναι αν αυτό επηρεάζει την ισότητα των όπλων, την οποία το Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση της δίκαιης δίκης» είπε ο συγκεκριμένος συνήγορος.
Ακόμη, χθες οι δικηγόροι των κατηγορούμενων δυο στελεχών της Hellenic Train, Maurizio Capotorto και Luigi Bussoletti γνωστοποίησαν ότι θα υποβάλλουν αντιρρήσεις μόνο τα για τους Δικηγορικούς Συλλόγους και το Σωματείο «Έλξις» και όχι για τους συγγενείς των θυμάτων. «Αυτό έλειπε» φώναξε από το ακροατήριο συγγενής θύματος στο ακροατήριο. Αντίθετα, αντιρρήσεις για όλες τις δηλώσεις προς υποστήριξης της κατηγορίας, δηλαδή και των συγγενών θυμάτων και των Δικηγορικών Συλλόγων και του Σωματείου «Έλξις», δήλωσε ότι θα υποβάλλει σε επόμενη δικάσιμο η υπεράσπιση του κατηγορούμενου Κωνσταντίνου Σπηλιόπουλου, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ΟΣΕ από τις 1-11-2019 έως και τις 20-05-2020.
Η δίκη για τα Τέμπη θα συνεχιστεί στις 27 Μαΐου και μέχρι τότε ο χώρος του «Γαιόπολις» όπου διεξάγεται η ακροαματική διαδικασία θα υποστεί νέο «λίφτινγκ» προκειμένου να εξασφαλιστούν επιπλέον 100 θέσεις. Ωστόσο, η ανακοίνωση της διακοπής της δίκης για το Μάιο προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις με τους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας να κάνουν λόγο για προσπάθεια καθυστέρησης της διαδικασίας και την κυρία Κωνσταντοπούλου να δηλώνει αργότερα χθες στον τηλεοπτικό σταθμό «ΟPEN» ότι «ήξεραν όλοι για τη διακοπή της δίκης εκτός από εμάς».
Πάντως χθες το δικαστήριο ανακοίνωσε και τις επόμενες συνεδριάσεις του μετά από αυτή της 27ης Μάιου. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο μετά την 27η Μαΐου θα συνεδριάσει ξανά στις 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 και 30 Ιουνίου καθώς και την 1η Ιουλίου.
Η αίθουσα
