Euroleague: MVP της 1ης αγωνιστικής των playoffs ο Μιλουτίνοφ, βίντεο
Euroleague: MVP της 1ης αγωνιστικής των playoffs ο Μιλουτίνοφ, βίντεο
Ο Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού είχε 13 πόντους και 10 ριμπάουντ στο Game 1 με τη Μονακό στο ΣΕΦ
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) των πρώτων αναμετρήσεων για τα playoffs της Euroleague. Ο σέντερ του Ολυμπιακού βοήθησε τους «ερυθρολεύκους» να νικήσουν 91-70 τη Μονακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο Game 1, και να κάνουν το 1-0 στη σειρά.
Ο Σέρβος χρησιμοποιήθηκε για 22 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα και τελείωσε τον αγώνα με 13 πόντους (5/9 δίποντα, 3/5 βολές), 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 μπλοκ και 4 κερδισμένα φάουλ, με αποτέλεσμα να συγκεντρώσει 25 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Αυτή η επίδοση ήταν η υψηλότερη μεταξύ των παικτών που πανηγύρισαν τη νίκη στις πρώτες αναμετρήσεις των πλέι οφ, με αποτέλεσμα ο 31 ετών άσος να αναδειχθεί MVP.
Αξίζει να σημειωθεί ότι την υψηλότερη επίδοση στα Game 1 σημείωσε ο Νταν Οτούρου της Χάποελ Τελ Αβίβ, ο οποίος συγκέντρωσε 38 βαθμούς, αλλά η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη ηττήθηκε στη Μαδρίτη από τη Ρεάλ με 86-82. Ο Νιγηριανο-αμερικανός σέντερ είχε, σε 29 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα συμμετοχής, απολογισμό 20 πόντους (8/9 δίποντα, 4/6 βολές), 17 ριμπάουντ, 2 μπλοκ και 4 κερδισμένα φάουλ, ενώ υπέπεσε σε 2 φάουλ.
Ο Σέρβος χρησιμοποιήθηκε για 22 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα και τελείωσε τον αγώνα με 13 πόντους (5/9 δίποντα, 3/5 βολές), 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 μπλοκ και 4 κερδισμένα φάουλ, με αποτέλεσμα να συγκεντρώσει 25 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Αυτή η επίδοση ήταν η υψηλότερη μεταξύ των παικτών που πανηγύρισαν τη νίκη στις πρώτες αναμετρήσεις των πλέι οφ, με αποτέλεσμα ο 31 ετών άσος να αναδειχθεί MVP.
Αξίζει να σημειωθεί ότι την υψηλότερη επίδοση στα Game 1 σημείωσε ο Νταν Οτούρου της Χάποελ Τελ Αβίβ, ο οποίος συγκέντρωσε 38 βαθμούς, αλλά η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη ηττήθηκε στη Μαδρίτη από τη Ρεάλ με 86-82. Ο Νιγηριανο-αμερικανός σέντερ είχε, σε 29 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα συμμετοχής, απολογισμό 20 πόντους (8/9 δίποντα, 4/6 βολές), 17 ριμπάουντ, 2 μπλοκ και 4 κερδισμένα φάουλ, ενώ υπέπεσε σε 2 φάουλ.
