ΑΕΚ: Το πάρτι των οπαδών της στη Μαδρίτη πριν τον μεγάλο προημιτελικό με την Ράγιο Βαγιεκάνο, βίντεο
Οι οπαδοί της ΑΕΚ κατέκλυσαν την Πουέρτα ντελ Σολ της Μαδρίτης και φώναζαν συνθήματα για το διπλό της Ένωσης απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο
Ραντεβού με την ιστορία έχει απόψε (19:45) η ΑΕΚ στη Μαδρίτη.
Η Ένωση παίζει στον 1ο προημιτελικό του Conference League με την Ράγιο Βαγιεκάνο στην πρωτεύουσα της Ισπανίας και ο κόσμος της έχει γεμίσει κάθε γωνιά της πόλης.
Οι φίλοι του Δικεφάλου έχουν δώσει τον παλμό τους στην ισπανική πρωτεύουσα, με επίκεντρο την Πουέρτα ντελ Σολ, την οποία έχουν μετατρέψει σε... Νέα Φιλαδέλφεια!
Τα μέτρα ασφαλείας στο «Βαγιέκας» και στους γύρω δρόμους είναι πολύ αυστηρά και οι οπαδοί της ΑΕΚ υπολογίζεται ότι έχουν αγοράσει περισσότερα από 1100 εισιτήρια.
🟡⚫️ Στην Πουερτα ντελ Σολ οι οπαδοί της ΑΕΚ, ετοιμάζονται για το γήπεδο της Ράγιο Βαγιεκάνο.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 9, 2026
📍 Αποστολή στη Μαδρίτη: Δημήτρης Βέργος#aekfc pic.twitter.com/K4lW17rWnY
