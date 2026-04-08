ΑΟ Σπόρτιγκ: Ο Πεδουλάκης επέστρεψε στους πάγκους και ανέλαβε την ιστορική ομάδα των Πατησίων, βίντεο

Ο έμπειρος τεχνικός επέστρεψε μετά από 5 χρόνια στους πάγκους υπογράφοντας έως το 2030 με τον Σπόρτιγκ

Νέα εποχή με νέο προπονητή στον ΑΟ Σπόρτιγκ

Ο Αργύρης Πεδουλάκης υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2030 με την ιστορική ομάδα των Πατησίων που επιχειρεί να επιστρέψει στην κεντρική σκηνή του ελληνικού μπάσκετ.

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού κάθισε για τελευταία φορά σε πάγκο τη σεζόν 2020-21 στο αγαπημένο του Περιστέρι. 

Η ανακοίνωση του ΑΟ Σπόρτιγκ 

«Με μεγάλη χαρά, ενθουσιασμό και περηφάνεια, ο ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Αργύρη Πεδουλάκη.

Ένας από τους πραγματικά κορυφαίους προπονητές στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, σηκώνει τα μανίκια του και επιστρέφει στους πάγκους για να οδηγήσει τον ΣΠΟΡΤΙΓΚ στην νέα εποχή.

Ο Αργύρης Πεδουλάκης αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του ανδρικού τμήματος έως το καλοκαίρι του 2030, με στόχο να προσφέρει την τεράστια εμπειρία του και να υποστηρίξει το όραμα της διοίκησης που θέλει ο σύλλογος να λειτουργήσει με επαγγελματισμό σε κάθε επίπεδο.

Στις τρεις δεκαετίες του στην προπονητική, μετά από μία εξίσου επιτυχημένη καριέρα ως μπασκετμπολίστας στο υψηλότερο επίπεδο, ο Αργύρης Πεδουλάκης έχει εργαστεί σε Άμιλλα Περιστερίου, Περιστέρι, Μακεδονικό, Πανελλήνιο, Ρέθυμνο, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, Ούνικς Καζάν.

Αναδείχθηκε τρεις φορές κορυφαίος προπονητής της χρονιάς (2001, 2003, 2013), κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό το 2013 και δύο Κύπελλα Ελλάδας (2013, 2014) με τους πράσινους.

Είναι ο έκτος πολυνίκης προπονητής στην ιστορία της πρώτης κατηγορίας του ελληνικού μπάσκετ (256 νίκες) πίσω από τους Γιάννη Ιωαννίδη, Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, Σούλη Μαρκόπουλο, Ντούσαν Ίβκοβιτς, Κώστα Μουρούζη και ο τέταρτος σε αγώνες, με 462.

Στην πορεία του στα ελληνικά και στα ευρωπαϊκά γήπεδα, ο Αργύρης Πεδουλάκης ανέδειξε σημαντικά ταλέντα και συνεργάστηκε με μπασκετμπολίστες-θρύλους του αθλήματος.

Το ΔΣ του ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ καλωσορίζει τον Αργύρη Πεδουλάκη και του εύχεται υγεία και δύναμη για την επίτευξη των στόχων».
