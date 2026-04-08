Μιρτσέα Λουτσέσκου: Σε λαϊκό προσκύνημα στη Nationala Arena η σορός του, δείτε βίντεο
Μιρτσέα Λουτσέσκου: Σε λαϊκό προσκύνημα στη Nationala Arena η σορός του, δείτε βίντεο
Από νωρίς το μεσημέρι η σορός του θρυλικού προπονητή έχει μεταφερθεί στο εθνικό στάδιο Βουκουρεστίου όπου πλήθος κόσμου σπεύδει για το τελευταίο αντίο
Το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης (7/4) η καρδιά του Μιρτσέα Λουτσέσκου σταμάτησε να χτυπά και μαζί της σταμάτησε και η καρδιά του ρουμανικού ποδοσφαίρου...
Αν και ήταν φανερό από τις προηγούμενες ημέρες ότι ο εμβληματικός τεχνικός, ο κορυφαίος που έχει αναδείξει η χώρα, πολύ δύσκολα θα κατάφερνε να βγει νικητής και απ' αυτήν τη μάχη, η είδηση του θανάτου σκόρπισε τη θλίψη σε όλη τη Ρουμανία και όχι μόνο.
Ο «Ιλ Λούτσε» είχε δημιουργήσει τον δικό του μύθο στο χώρο του ποδοσφαίρου και από νωρίς το μεσημέρι όταν και η σορός του έφτασε στη Nationala Arena, το εθνικό στάδιο του Βουκουρεστίου, κάποιος που δεν γνώριζε θα πίστευε ότι υπήρχε προγραμματισμένος κάποιος αγώνας.
Πλήθος κόσμου έσπευσε στο γήπεδο για να απευθύνει το τελευταίο αντίο στον 80χρονο τεχνικό (πάνω από το φέρτερο υπήρχε η ρουμανική σημαία) κι ανάμεσα τους όλα τα μεγάλα ονόματα του ρουμανικού ποδοσφαίρου αλλά και οι πρόεδροι των Σαχτάρ Ντόνετσκ, Ντινάμο Κιέβου τις οποίες είχε αναδείξει πρωταθλήτριες Ουκρανίας...
Τραγικές φιγούρες η σύζυγος του Νέλι κι ο μοναχογιός του Ραζβάν, με τον προπονητή του ΠΑΟΚ να λυγίζει μπροστά στο φέρετρο του πατέρα του...
Αν και ήταν φανερό από τις προηγούμενες ημέρες ότι ο εμβληματικός τεχνικός, ο κορυφαίος που έχει αναδείξει η χώρα, πολύ δύσκολα θα κατάφερνε να βγει νικητής και απ' αυτήν τη μάχη, η είδηση του θανάτου σκόρπισε τη θλίψη σε όλη τη Ρουμανία και όχι μόνο.
Ο «Ιλ Λούτσε» είχε δημιουργήσει τον δικό του μύθο στο χώρο του ποδοσφαίρου και από νωρίς το μεσημέρι όταν και η σορός του έφτασε στη Nationala Arena, το εθνικό στάδιο του Βουκουρεστίου, κάποιος που δεν γνώριζε θα πίστευε ότι υπήρχε προγραμματισμένος κάποιος αγώνας.
Mircea Lucescu için, Bükreş'teki Ulusal Arena’da anma töreni gerçekleştirildi. pic.twitter.com/VUxqhpE03a— Orta Saha (@ortasahahaber) April 8, 2026
Πλήθος κόσμου έσπευσε στο γήπεδο για να απευθύνει το τελευταίο αντίο στον 80χρονο τεχνικό (πάνω από το φέρτερο υπήρχε η ρουμανική σημαία) κι ανάμεσα τους όλα τα μεγάλα ονόματα του ρουμανικού ποδοσφαίρου αλλά και οι πρόεδροι των Σαχτάρ Ντόνετσκ, Ντινάμο Κιέβου τις οποίες είχε αναδείξει πρωταθλήτριες Ουκρανίας...
Efsane Rumen teknik adam Mircea Lucescu, son yolculuğuna uğurlanıyor. pic.twitter.com/s0erWRxV1I— Ajanshaber1903 (@AjansHaber_1903) April 8, 2026
Τραγικές φιγούρες η σύζυγος του Νέλι κι ο μοναχογιός του Ραζβάν, με τον προπονητή του ΠΑΟΚ να λυγίζει μπροστά στο φέρετρο του πατέρα του...
Sa femme et son fils Răzvan lui disent adieu.— Foot Roumain 🇷🇴 (@FootRoumain) April 8, 2026
Très dur à regarder mais ça nous touche tous.
Merci "MAESTRO" Mircea 🙏🇷🇴🕊pic.twitter.com/O6X3xstCus
