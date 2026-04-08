Μιρτσέα Λουτσέσκου: Σε λαϊκό προσκύνημα στη Nationala Arena η σορός του, δείτε βίντεο
Μιρτσέα Λουτσέσκου Βουκουρέστι Λαϊκό προσκύνημα Ραζβάν Λουτσέσκου

Μιρτσέα Λουτσέσκου: Σε λαϊκό προσκύνημα στη Nationala Arena η σορός του, δείτε βίντεο

Από νωρίς το μεσημέρι η σορός του θρυλικού προπονητή έχει μεταφερθεί στο εθνικό στάδιο Βουκουρεστίου όπου πλήθος κόσμου σπεύδει για το τελευταίο αντίο

Μιρτσέα Λουτσέσκου: Σε λαϊκό προσκύνημα στη Nationala Arena η σορός του, δείτε βίντεο
Το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης (7/4) η καρδιά του Μιρτσέα Λουτσέσκου σταμάτησε να χτυπά και μαζί της σταμάτησε και η καρδιά του ρουμανικού ποδοσφαίρου...

Αν και ήταν φανερό από τις προηγούμενες ημέρες ότι ο εμβληματικός τεχνικός, ο κορυφαίος που έχει αναδείξει η χώρα, πολύ δύσκολα θα κατάφερνε να βγει νικητής και απ' αυτήν τη μάχη, η είδηση του θανάτου σκόρπισε τη θλίψη σε όλη τη Ρουμανία και όχι μόνο.

Ο «Ιλ Λούτσε» είχε δημιουργήσει τον δικό του μύθο στο χώρο του ποδοσφαίρου και από νωρίς το μεσημέρι όταν και η σορός του έφτασε στη Nationala Arena, το εθνικό στάδιο του Βουκουρεστίου, κάποιος που δεν γνώριζε θα πίστευε ότι υπήρχε προγραμματισμένος κάποιος αγώνας.



Πλήθος κόσμου έσπευσε στο γήπεδο για να απευθύνει το τελευταίο αντίο στον 80χρονο τεχνικό (πάνω από το φέρτερο υπήρχε η ρουμανική σημαία) κι ανάμεσα τους όλα τα μεγάλα ονόματα του ρουμανικού ποδοσφαίρου αλλά και οι πρόεδροι των Σαχτάρ Ντόνετσκ, Ντινάμο Κιέβου τις οποίες είχε αναδείξει πρωταθλήτριες Ουκρανίας...


Τραγικές φιγούρες η σύζυγος του Νέλι κι ο μοναχογιός του Ραζβάν, με τον προπονητή του ΠΑΟΚ να λυγίζει μπροστά στο φέρετρο του πατέρα του...

1 ΣΧΟΛΙΟ

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

