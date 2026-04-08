Ο Μπερετίνι διέλυσε 6-0, 6-0 τον Μεντβέντεφ και... ανάγκασε τον Ρώσο να σπάσει και να πετάξει στα σκουπίδια τη ρακέτα του, βίντεο
SPORTS
Ντανίλ Μεντβέντεφ Ματέο Μπερετίνι Monte Carlo Masters Τένις

Ο Μπερετίνι διέλυσε 6-0, 6-0 τον Μεντβέντεφ και... ανάγκασε τον Ρώσο να σπάσει και να πετάξει στα σκουπίδια τη ρακέτα του, βίντεο

Ο Ματέο Μπερετίνι έκανε πλάκα στον Ντανίλ Μεντβέντεφ στο Monte Carlo Masters

Ο Μπερετίνι διέλυσε 6-0, 6-0 τον Μεντβέντεφ και... ανάγκασε τον Ρώσο να σπάσει και να πετάξει στα σκουπίδια τη ρακέτα του, βίντεο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ταπεινωτική ήττα με 6-0,6-0 από τον Ματέο Μπερετίνι γνώρισε στον 2ο γύρο του Monte Carlo Masters ο Ντανίλ Μεντβέντεφ. 

Ο Ιταλός τενίστας έκλεισε το παιχνίδι μόλις σε  49 λεπτά και έκανε έξαλλο τον Ρώσο πριν καν ολοκληρωθεί ο αγώνας. Τίποτα δεν πήγαινε καλά για τον Ντανίλ Μεντβέντεφ και όπως συνηθίζει διέλυσε με μανία τη ρακέτα του. 

Μετά το 2-0 στο 2ο σετ ο Ρώσος άρχισε να χτυπάει με δύναμη τη ρακέτα του στο χώμα μέχρι που την έσπασε και την έριξε στο καλάθι των σκουπιδιών. 

Ο Μπερετίνι θα παίξει στον 3ο γύρο με τον Φονσέκα.

3 ΣΧΟΛΙΑ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

