Ο Μπερετίνι διέλυσε 6-0, 6-0 τον Μεντβέντεφ και... ανάγκασε τον Ρώσο να σπάσει και να πετάξει στα σκουπίδια τη ρακέτα του, βίντεο
Ο Ματέο Μπερετίνι έκανε πλάκα στον Ντανίλ Μεντβέντεφ στο Monte Carlo Masters
Ταπεινωτική ήττα με 6-0,6-0 από τον Ματέο Μπερετίνι γνώρισε στον 2ο γύρο του Monte Carlo Masters ο Ντανίλ Μεντβέντεφ.
Ο Ιταλός τενίστας έκλεισε το παιχνίδι μόλις σε 49 λεπτά και έκανε έξαλλο τον Ρώσο πριν καν ολοκληρωθεί ο αγώνας. Τίποτα δεν πήγαινε καλά για τον Ντανίλ Μεντβέντεφ και όπως συνηθίζει διέλυσε με μανία τη ρακέτα του.
Μετά το 2-0 στο 2ο σετ ο Ρώσος άρχισε να χτυπάει με δύναμη τη ρακέτα του στο χώμα μέχρι που την έσπασε και την έριξε στο καλάθι των σκουπιδιών.
Ο Μπερετίνι θα παίξει στον 3ο γύρο με τον Φονσέκα.
Así ha sido el momento de locura de Medvedev al comienzo del segundo set.— Pablo Pavón (@pablopavonn) April 8, 2026
Una de las imágenes más surrealistas de los últimos tiempos. pic.twitter.com/NqbLJXKdey
