Μια φυσαλίδα ισορροπίας για το σώμα που ξαναβρίσκει τους ρυθμούς του μετά τη νηστεία
Κάτρης στους ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού: Εδώ σας αγαπούν πρώτα ως ανθρώπους και μετά ως αθλητές, βίντεο
Ο Γιώργος Κάτρης που ξεκίνησε από την Ακαδημία του Παναθηναϊκού και είναι πλέον μέλος της πρώτης ομάδας επέστρεψε στα παλιά... λημέρια για να μιλήσει στα νέα ταλέντα των πρασίνων
Στους ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού μίλησε ο Γιώργος Κάτρης.
Ο 20χρονος στόπερ που είναι παιδί της Ακαδημίας του ΠΑΟ αυτή τη σεζόν έκανε ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα και μάλιστα κόντρα στη Ρόμα στο παιχνίδι του Euroleague.
Έχοντας ζήσει τη διαδρομή από τα τμήματα υποδομής έως την πρώτη ομάδα επέστρεψε στα παλιά του λημέρια για να δώσει πολύτιμες συμβουλές στα παιδιά της Ακαδημίας.
«Όπου μπορείτε να βοηθάτε τον εαυτό σας. Να πηγαίνετε στο γυμναστήριο πριν και μετά την προπόνηση. Να μιλάτε με τους προπονητές σας, να κάθεστε έξτρα στο γήπεδο να δουλέψετε κάποια πράγματα. Ο μόνος δρόμος είναι η δουλειά και η νοοτροπία σας εννοείται. Δεν χρειάζεται να έχουμε ψηλά την μύτη. Μπορεί να αγωνιζόμαστε στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν έχουμε πετύχει κάτι ακόμα.
Κι εγώ που είμαι στην πρώτη ομάδα, δεν έχω κάνει κάτι, τώρα ξεκίνησα να παίζω. Πρέπει πάντα να είσαι ταπεινός για να φτάσεις εκεί που ονειρεύεσαι. Ο καθένας έχει το δικό του μονοπάτι, αλλά για όλους υπάρχει μια πορεία εάν υπάρχει θέληση για δουλειά.
Να ξέρετε πάντα οι κακές στιγμές μπορεί να είναι περισσότερες από τις καλές, αλλά δεν χρειάζεται να απογοητεύεστε ποτέ. Πάντα όποιος δουλεύει, στο τέλος ανταμείβεται. Να κοιτάτε να δουλεύετε κάθε μέρα στην προπόνηση. Να ακούτε τους προπονητές σας, τους ανθρώπους γύρω σας, γιατί έχουν πολλά να σας δώσουν. Η οικογένεια του Παναθηναϊκού μας στηρίζει και μας αγαπάει όλους πρώτα σαν ανθρώπους και μετά σαν ποδοσφαιριστές» είπε ο Κάτρης.
