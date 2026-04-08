Το συγκινητικό αντίο των Χένρικ Μιχιταριάν, Αντρεά Πίρλο στον Μιρτσέα Λουτσέσκου
Ο κορυφαίοςΑρμένιος ποδοσφαιριστής δεν ξέχασε τον άνθρωπο που του έδωσε την ευκαιρία να χτίσει το όνομα του στο ποδοσφαιρικό στερέωμα, όπως και ο Ιταλός άσος τον οποίο ο Λουτσέσκου χρησιμοποίησε σε ηλικία 16 ετών
Ο κόσμος του ποδοσφαίρου θρηνεί τον θάνατο του Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος σε ηλικία 80 ετών άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Βουκουρεστίου.
Ο εμβληματικός Ρουμάνος τεχνικός πέρα από τους αμέτρητους τίτλους που κατέκτησε ήταν και ο άνθρωπος που έχτισε την καριέρα σημαντικών ποδοσφαιριτών, δίνοντας τους την ευκαιρία από πολύ μικρή ηλικία, όπως συνέβη και με τους Χένρικ Μιχιταριάν, Αντρέα Πίρλο.
Τον Αρμένιο τον εντόπισε στην πατρίδα του και τον έκανε μεταγραφή στη Σαχτάρ για να ακολουθήσουν Μπορούσια Ντόρτμουντ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρόμα, Ίντερ...
«Μίστερ, ήσασταν ένας από τους πρώτους μου προπονητές — αυτός που μου έδωσε την ευκαιρία να εξελιχθώ και να ξεκινήσω τη διεθνή μου καριέρα.
Θα σας είμαι για πάντα ευγνώμων που μου δώσατε την ευκαιρία να ζήσω αυτό που ονειρευόμουν από παιδί.
Σας ευχαριστώ για την καθοδήγησή σας, την εμπιστοσύνη σας και για το ότι βοηθήσατε να διαμορφωθώ ως παίκτης αλλά και ως άνθρωπος.
Το ποδόσφαιρο έχασε έναν αληθινό κύριο και έναν πραγματικό οραματιστή του παιχνιδιού. Αναπαυθείτε εν ειρήνη, κύριε.Θα έχετε πάντα μια πολύ ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου», έγραψε ο Μιχιταριάν σ' ένα συγκινητικό ποστάρισμα στα social media.
Ο δε Πίρλο είχε την ευλογία να δει τον Λουτσέσκου να αναλαμβάνει τη Μπρέσια και ο Ρουμάνος στα 16 του, του έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστεί στη Serie A, με τον Ιταλό μέσο να γράφει:
«Ευχαριστώ για όλα, μίστερ… δεν θα σταματήσω ποτέ να σας ευχαριστώ…
Με μεγαλώσατε σαν παιδί σας, δίνοντάς μου τη δυνατότητα να ανταγωνιστώ τους άλλους όταν ήμουν πολύ νέος…
Μου μάθατε τι σημαίνει να αγαπάς αυτό το άθλημα σε κάθε του λεπτομέρεια…
Δεν θα σταματήσω ποτέ να σας ευχαριστώ…
Καλό ταξίδι, μίστερ…
Ευχαριστώ, Μιρτσέα.
