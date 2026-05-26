15χρονος «έγδυσε» μέσω ΑΙ συμμαθήτριά του και μοιράστηκε τη φωτογραφία με άλλους ανηλίκους
Δικογραφία σε βάρος δύο 15χρονων - Ο ένας φέρεται να προχώρησε στην επεξεργασία της εικόνας, ενώ ο δεύτερος κατηγορείται ότι παρέλαβε το συγκεκριμένο υλικό
Σοβαρή υπόθεση διακίνησης ψεύτικης γυμνής εικόνας 15χρονης μαθήτριας, η οποία δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ερευνούν οι Αρχές σε σχολείο της βόρειας Ελλάδας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι 15 ετών. Η ανήλικη κατήγγειλε στις αρχές του μήνα ότι ένας συνομήλικός της πήρε μία κανονική φωτογραφία της και, μέσω εφαρμογής ΑΙ, δημιούργησε εικόνα που την απεικόνιζε γυμνή. Στη συνέχεια, έστειλε την επεξεργασμένη φωτογραφία σε ορισμένους συμμαθητές τους.
Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος δύο 15χρονων που έχουν πλέον ταυτοποιηθεί από τις Αρχές. Ο ένας φέρεται να προχώρησε στην επεξεργασία της εικόνας, ενώ ο δεύτερος κατηγορείται ότι παρέλαβε το συγκεκριμένο υλικό.
Οι Αρχές αποφεύγουν να δώσουν περισσότερα στοιχεία για το σχολείο ή την περιοχή όπου σημειώθηκε το περιστατικό, προκειμένου να προστατευθεί η ταυτότητα της ανήλικης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για σχολείο στη βόρεια Ελλάδα και πιθανότατα στην περιοχή του Κιλκίς.
Η φωτογραφία δεν αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και δε δείχνει να είναι πράξη για εκδίκηση.
