15χρονος «έγδυσε» μέσω ΑΙ συμμαθήτριά του και μοιράστηκε τη φωτογραφία με άλλους ανηλίκους
ΕΛΛΑΔΑ
AI Τεχνητή Νοημοσύνη

15χρονος «έγδυσε» μέσω ΑΙ συμμαθήτριά του και μοιράστηκε τη φωτογραφία με άλλους ανηλίκους

Δικογραφία σε βάρος δύο 15χρονων - Ο ένας φέρεται να προχώρησε στην επεξεργασία της εικόνας, ενώ ο δεύτερος κατηγορείται ότι παρέλαβε το συγκεκριμένο υλικό

15χρονος «έγδυσε» μέσω ΑΙ συμμαθήτριά του και μοιράστηκε τη φωτογραφία με άλλους ανηλίκους
3 ΣΧΟΛΙΑ
Σοβαρή υπόθεση διακίνησης ψεύτικης γυμνής εικόνας 15χρονης μαθήτριας, η οποία δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ερευνούν οι Αρχές σε σχολείο της βόρειας Ελλάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι 15 ετών. Η ανήλικη κατήγγειλε στις αρχές του μήνα ότι ένας συνομήλικός της πήρε μία κανονική φωτογραφία της και, μέσω εφαρμογής ΑΙ, δημιούργησε εικόνα που την απεικόνιζε γυμνή. Στη συνέχεια, έστειλε την  επεξεργασμένη φωτογραφία σε ορισμένους συμμαθητές τους.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος δύο 15χρονων που έχουν πλέον ταυτοποιηθεί από τις Αρχές. Ο ένας φέρεται να προχώρησε στην επεξεργασία της εικόνας, ενώ ο δεύτερος κατηγορείται ότι παρέλαβε το συγκεκριμένο υλικό.

Οι Αρχές αποφεύγουν να δώσουν περισσότερα στοιχεία για το σχολείο ή την περιοχή όπου σημειώθηκε το περιστατικό, προκειμένου να προστατευθεί η ταυτότητα της ανήλικης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για σχολείο στη βόρεια Ελλάδα και πιθανότατα στην περιοχή του Κιλκίς.

Η φωτογραφία δεν αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και δε δείχνει να είναι πράξη για εκδίκηση.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης