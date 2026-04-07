Ντε Κολό: Αποσύρεται από την ενεργό δράση στο τέλος της σεζόν ο Γάλλος
Νάντο Ντε Κολό Φενέρμπαχτσε ΤΣΣΚΑ Μόσχας

Ο 38χρονος Γάλλος γκαρντ προανήγγειλε μέσω συνέντευξης την αποχώρησή του

Τέλος εποχής για τον Νάντο Ντε Κολό. 

Ο Γάλλος γκαρντ που έπαιξε σε NBA, ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2 Euroleague), Φενέρ ενώ με την εθνική ομάδα της χώρας του πήρε δύο ασημένια Ολυμπιακά μετάλλια προανήγγειλε μέσω συνέντευξής του στο BeBasket ότι θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση στο τέλος της σεζόν. 

Αναλυτικά τα όσα είπε ο 38χρονος άσος της Φενέρ

«Δεν είπα ότι θα αποσυρόμουν αν κερδίσουμε τη EuroLeague. Αλλά για να είμαι ξεκάθαρος, αυτή θα είναι η τελευταία μου σεζόν. Το σκεφτόμουν. Από το ξεκίνημα της χρονιάς, το είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου, ότι θα ήταν η τελευταία μου σεζόν».



