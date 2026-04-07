Ντε Κολό: Αποσύρεται από την ενεργό δράση στο τέλος της σεζόν ο Γάλλος
Ο 38χρονος Γάλλος γκαρντ προανήγγειλε μέσω συνέντευξης την αποχώρησή του
Τέλος εποχής για τον Νάντο Ντε Κολό.
Ο Γάλλος γκαρντ που έπαιξε σε NBA, ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2 Euroleague), Φενέρ ενώ με την εθνική ομάδα της χώρας του πήρε δύο ασημένια Ολυμπιακά μετάλλια προανήγγειλε μέσω συνέντευξής του στο BeBasket ότι θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση στο τέλος της σεζόν.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο 38χρονος άσος της Φενέρ
«Δεν είπα ότι θα αποσυρόμουν αν κερδίσουμε τη EuroLeague. Αλλά για να είμαι ξεκάθαρος, αυτή θα είναι η τελευταία μου σεζόν. Το σκεφτόμουν. Από το ξεκίνημα της χρονιάς, το είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου, ότι θα ήταν η τελευταία μου σεζόν».
🗣️ Nando De Colo l'a officialisé à notre micro : il prendra sa retraite à l'issue de la saison 2025-2026 !— BeBasket (@Be_BasketFr) April 7, 2026
💬 "Je pense que c’est le bon moment pour passer à autre chose", explique-t-il longuement 🥹.
🗞️ Le grand entretien avec Nando De Colo : https://t.co/kQ9OAdoYyl pic.twitter.com/zY3FF2ifKH
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
