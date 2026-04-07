ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Ο Παναθηναϊκός έκανε καταγγελία για άσεμνη χειρονομία του Ταϊρίκ Τζόουνς», βίντεο
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είχε κάνει τη χειρονομία στο ντέρμπι της 30ης Μαρτίου ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό
Σε καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ για τον Ταϊρίκ Τζόουνς προχώρησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
Ο Παναθηναϊκός καταγγέλλει τη συμπεριφορά του σέντερ του Ολυμπιακού στο παιχνίδι της 30ης Μαρτίου στο Telecom Center Athens.
Σύμφωνα με τα όσα μετέφερε η ΚΑΕ Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός έχει καταγγείλει: «Οι συνεχιζόμενες, προκλητικές χειρονομίες ήταν πολύ καλά μελετημένες, ώστε να προσομοιάζουν με κωλοδάχτυλο προς τον κόσμο. Περιπαιχτικά έπαιζε με τα δάχτυλα του τονίζοντας το μεσαίο, ενώ γελούσε και απευθυνόταν σε αυτούς».
Από την ΚΑΕ Ολυμπιακός πάντως τόνιζαν ότι ο Αμερικανός έκανε το σήμα της νίκης (W).
