Ακίλε Πολονάρα: Τα μηνύματα ζωής του Ιταλού που νίκησε τον καρκίνο, δείτε βίντεο

Μαθήματα ζωής παρέδωσε ο Ακίλε Πολονάρα , ο οποίος μετά τη μεγάλη δοκιμασία του με τον καρκίνο επέστρεψε για να κάνει τα πρώτα σουτ στο γήπεδο! Ο Ιταλός που έχει συγκλονίσει όλο τον κόσμο με τον αγώνα του όλο αυτό το διάστημα, μίλησε στο podcast Bsmt του Τζιανλούκα Γκαζόλι και αναφέρθηκε στην αξία που έχει το κίνητρο στη ζωή των ανθρώπων, καθώς επίσης και στην αυτοπεποίθηση τους.«Πιστεύω ότι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι άνθρωποι είναι ότι νομίζουν πως πρέπει να νιώθουν καλά για να κάνουν κάτι. Πιστεύουν ότι πρέπει να έχουν κίνητρο, ότι πρέπει να έχουν έμπνευση, ότι πρέπει να έχουν ένα "γιατί" τόσο μεγάλο που να τους τραβάει έξω από το κρεβάτι.Και η πραγματικότητα είναι ότι, τις περισσότερες φορές, οι άνθρωποι που είναι οι πιο επιτυχημένοι είναι εκείνοι που δρουν ακόμα και όταν νιώθουν χάλια. Το κάνουν όταν είναι κουρασμένοι, το κάνουν όταν δεν έχουν έμπνευση και το κάνουν όταν έχουν κάθε δικαιολογία του κόσμου για να μην το κάνουν» υποστήριξε ο Ακίλε Πολονάρα.Και πρόσθεσε: «Το κίνητρο είναι ένα συναίσθημα, και τα συναισθήματα είναι ευμετάβλητα. Αν περιμένεις να εμφανιστεί το συναίσθημα, θα περιμένεις για πολύ καιρό. Δεν χρειάζεται να έχεις διάθεση. Απλά πρέπει να το κάνεις. Η πειθαρχία είναι να κάνεις αυτό που πρέπει να γίνει, ακόμα και όταν δεν θέλεις να το κάνεις. Αυτή είναι η μόνη γέφυρα ανάμεσα στο πού βρίσκεσαι και στο πού θέλεις να πας».Στη συνέχεια ο 34χρονος, που καθηλώνει τον κόσμο όποτε μιλάει, καθώς αποτελεί ένα πρόσωπο για την Ιταλία που είναι ταυτισμένο με τους αγώνες και τις νίκες της ζωής, μίλησε για την αυτοπεποίθηση που πρέπει να έχουν όλοι: «Η αυτοπεποίθηση δεν είναι χαρακτηριστικό της προσωπικότητας. Δεν είναι κάτι με το οποίο κάποιοι γεννιούνται και άλλοι όχι. Η αυτοπεποίθηση είναι μια δεξιότητα.Και είναι η δεξιότητα του να χτίζεις εμπιστοσύνη με τον εαυτό σου. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν αυτοπεποίθηση επειδή αθετούν συνεχώς τις υποσχέσεις που δίνουν στον εαυτό τους. Λένε ότι θα σηκωθούν στις έξι, και πατούν αναβολή στο ξυπνητήρι. Λένε ότι θα γυμναστούν, και δεν το κάνουν. Λένε ότι θα ξεκινήσουν εκείνο το έργο, και βρίσκουν μια δικαιολογία».

Και κατέληξε λέγοντας: «Κάθε φορά που το κάνεις αυτό, χάνεις λίγη από την πίστη στον εαυτό σου. Δεν θα εμπιστευόσουν έναν φίλο που σου έλεγε ψέματα κάθε μέρα, τότε γιατί να εμπιστευτείς τον εαυτό σου; Η αυτοπεποίθηση πηγάζει από το να τηρείς τις μικρές υποσχέσεις που δίνεις στον εαυτό σου κάθε μέρα. Είναι η φήμη που έχεις χτίσει απέναντι στον ίδιο σου τον εαυτό».



ΠΗΓΗ: GAZZETTA